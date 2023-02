Hat der Tempo-30-Irrsinn in Rottweil bald ein Ende?

Wird der Schilderwald in Rottweil wieder „abgeholzt"? Jetzt soll das Ganze überprüft werden.

Der Tempo-Irrsinn in Rottweil muss womöglich rückgängig gemacht werden. Die CDU fordert eine Prüfung des ganzen und sagt: Das eigentliche Ziel, nämlich der Lärmschutz, wird damit nicht erreicht.









Wer öfters in Rottweil unterwegs ist, weiß, wovon die Rede ist: Im Zuge des Lärmaktionsplans ist ein Schilderwald entstanden, der manchen Autofahrer zur Verzweiflung treibt. Tempo 30 und Tempo 40 wechseln sich hundertmeterweise ab, zwischendurch ist auch Tempo 20 angesagt. Ob es was bringt? Zweifelhaft. Der Ärger ist groß.

Maßnahmen in der Praxis nicht tauglich

Die CDU-Fraktion im Gemeinderat sagt: „Die Maßnahmen erweisen sich in der Praxis als nicht tauglich“. Das vorrangige Ziel der Lärmreduzierung werde durch nicht erreicht, eher sogar konterkariert. Insbesondere schwere Fahrzeuge wie LKW und Busse müssen jetzt vor allem im Bereich von Steigungen wie der Tuttlinger und der Heerstraße in niedrigen Fahrstufen hochtourig fahren, was zu einer deutlichen Erhöhung des Motorgeräusches führe.

Neue Messungen gefordert

In einem Antrag an die Verwaltung fordert die Fraktion, den vom Gemeinderat beschlossenen Lärmaktionsplan zu überprüfen und neue Messungen an den betreffenden Stellen in der Stadt durchzuführen. Der Gemeinderat soll die Verwaltung ermächtigen, die Sache zurückzunehmen und nach besseren Lösungen zu suchen.

Ampeltaktung passt nicht zum neuen Tempo

Abgesehen davon, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen bis minimal 30 km/h nur zu einer marginalen Verringerung der Abrollgeräusche führen, sind, wie die CDU treffend bemerkt, die Ampeln nicht auf die neuen Geschwindigkeitsvorgaben angepasst. Der Verkehr fließt noch schlechter als vorher in der Stadt – das wiederum führt zu mehr Lärm und einer steigenden Abgasbelastung.

Die Stadt sei mit einem „Schilderwald“ überzogen worden, moniert die CDU. Die Verkehrsteilnehmer seien dadurch derart abgelenkt, dass sich die Gefahren erhöhen – und letztlich werde der überwiegende Teil der Schilder nicht einmal von der Verkehrszeichenerfassung in modernen Autos erkannt.

Verkehr verlagert sich

Schon jetzt sei eine Verlagerung des Verkehrs in die Seitenstraßen feststellbar – eben dorthin, wo es etwas schneller geht. Bedenken hat die CDU-Fraktion außerdem dahingehend, ob das vorliegende Lärmgutachten wirklich richtig ist. Beispiel Heerstraße: Im Bereich der unteren Heerstraße, wo Wohnhäuser direkt an der Straße stehen, wurden keine Lärmschutzmaßnahmen getroffen, dafür sei aber auf Höhe der Schulen „willkürlich“ eine Lärmschutzzone errichtet worden. Dasselbe gelte auch für den Bereich der Stadionstraße auswärts in Richtung Bühlingen.

Der Sinn erschließt sich nicht

Und: Die Bevölkerung akzeptiere das Ganze nicht, stellt die CDU fest. Die „Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit“ der Maßnahmen erschließe sich dem Bürger nicht. Das führe zu Unmut und Politikverdrossenheit.

Für Lärmschutz, wenn erforderlich, seien objektbezogene Maßnahmen Schallschutzfenster oder lärmmindernde Fahrbahnbeläge wohl sinnvoller. Die Verwaltung solle mit ihrem Fachwissen prüfen, was möglich ist.

Wird der Schilderwald – 75 neue sind es tatsächlich an der Zahl – also womöglich wieder abgebaut? Der Gemeinderat muss darüber entscheiden, und damit seinen eigenen Beschluss womöglich rückgängig machen. Das Thema Verkehr in Rottweil – es bleibt spannend.