Nach der Begrüßung wurden in der von der CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hailfinger geleiteten öffentlichen Versammlung im Gasthaus Kleineschle zunächst die Regularien erledigt, dann stellten sich die Kandidatinnen und Kandidaten vor und wurden anschließend von den stimmberechtigten CDU-Mitgliedern nominiert.

Erneut an den Start für die CDU gehen bei der Gemeinderatswahl am 9. Juni in der Kernstadt die bisherigen Stadträtinnen Dörte Conradi und Claudia Dehmer, auf Platz 2 wurde Frank Löffler nominiert. Neu bewerben sich Vera Bender, Eberhard Brunner, Janine Schröder, Andrea Winter sowie Carsten Kohlberger als Kandidaten für den Gemeinderat.

Jüngster Kandidat ist 16 Jahre alt

In Gauselfingen kandidiert wiederum der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Eisele sowie Annette Huber. Monika Spallinger-Rieder wurde für Hörschwag erneut nominiert. In Stetten konnte die CDU Dominik Schäfer gewinnen und nominieren. Die bisherige Stadträtin Sina Bauer geht gemeinsam mit Dr. Otto Müller sowie Roland Schanz in Melchingen ins Rennen. Ebenfalls kandidiert der amtierende Stadtrat Norwin Mößmer in Salmendingen wieder.

Neu bewerben sich für den CDU-Wahlvorschlag in Salmendingen, in dem ein zweiter Sitz zu vergeben ist, Dennis Maier sowie Roland Rayer auf der CDU-Liste. In Ringingen tritt erneut Stadtrat Michael Dieter an. Daneben bewerben sich erstmalig für Ringingen Hans-Ludwig Steinhart sowie Jörg Bitzer. Josef Pfister tritt gemeinsam in Killer mit dem jüngsten Kandidaten auf dem CDU-Wahlvorschlag an, mit dem 16-jährigen Schüler Ansar Kilicarslan.

Conradi: Freuen uns über ein starkes Team

Der jetzige Stadtrat Armin Diebold wird wieder für die CDU in Starzeln an den Start gehen, wie auch die bisherige Stadträtin Annette Riehle, die gemeinsam mit Patrick Parfiegla in Hausen antritt.

„Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, ein starkes Kandidaten-Team über alle Altersgenerationen hinweg und aus den unterschiedlichsten beruflichen Kontexten sowie mit starker Verwurzelung in verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen für die Burladinger Gemeinderatswahl zu bilden“, erklärt die CDU-Vorsitzende Conradi.