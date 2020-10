CDU-Bundestagskandidatur Staatsschutz ermittelt wegen Nötigung

Am Freitag, 23. Oktober, entscheiden die CDU-Mitglieder, ob sie den Bad Wildbader Bürgermeister Klaus Mack oder den promovierten Unternehmer Alessandro Pagella aus Haiterbach-Beihingen in das Rennen um das Bundestagsmandat in der Region schicken wollen. Kurz vor der Entscheidung sorgen nun anonyme E-Mails mit Beleidigungen und Anschuldigungen für Aufsehen, die an einige CDU-Mitglieder und teilweise auch an die Medien verschickt wurden. In einer der E-Mails, die dem Schwarzwälder Boten vorliegen, gibt der unbekannte Absender bereits im Betreff eine "Wahlempfehlung" für Pagella ab, verbunden mit diskreditierenden Aussagen über die Arbeit Macks.