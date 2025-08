CDU-Bundestagsabgeordnete: Caroline Bosbach bestreitet neue Vorwürfe

1 Die CDU-Bundestagsabgeordnete Caroline Bosbach hat Vorwürfe zurückgewiesen. (Archivbild) Foto: Henning Kaiser/dpa In der vergangenen Woche hatte Caroline Bosbach bereits den Vorwurf bestritten, Parteigeld angenommen zu haben. Nun weist die CDU-Politikerin eine weitere Beschuldigung zurück.







Köln - Die CDU-Bundestagsabgeordnete Caroline Bosbach hat weitere Vorwürfe gegen sich bestritten. Es geht dabei um ihre Wahl in den Kreisvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in ihrem rheinisch-bergischen Wahlkreis im Jahr 2023. Das Nachrichtenportal "t-online" und das ARD-Magazin "Kontraste" hatten berichtet, Bosbach habe für einen Eintritt in die MIT eine Zahlung von 90 Euro in Aussicht gestellt, was einem Jahresbeitrag entspreche. In manchen Fällen sei auf 100 Euro aufgerundet worden. Außerdem soll kostenlose Bewirtung versprochen worden sein. Laut der Medienberichte sollte so die Wahl des Führungsteams gesichert werden, dem auch Caroline Bosbach angehörte.