CDU-Besuch im Betriebskindergarten: Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Waldmössingen

1 Spannende Einblicke gab es in den entstehenden Betriebskindergarten. Foto: CDU

Die Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss (CDU) informierte sich über den Betriebskindergarten W-Ki in Waldmössingen.









„Angebote wie der Betriebskindergarten W-Ki sorgen dafür, dass unsere industriell geprägte Region für Arbeitnehmer attraktiv bleibt. In Zeiten des Fachkräftemangels können solche Kooperationen das Zünglein an der Waage für den Erhalt von Arbeitsplätzen in der Heimat sein“, sagte die CDU-Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss beim Besuch des Betriebskindergartens „W-Ki“ in Waldmössingen im Rahmen ihrer Sommertour.