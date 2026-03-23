CDU besiegt SPD: Machtwechsel in Rheinland-Pfalz – Konsequenzen in Berlin?

Die Ampel-Regierung ist abgewählt, die CDU in Rheinland-Pfalz hat nach 35 Jahren Opposition wieder eine Machtperspektive. Der Landtag in Mainz wird sich sehr verändern.
Mainz/Bad Ems - Nach dem Machtwechsel in Rheinland-Pfalz beraten und analysieren die Parteien heute die Ergebnisse der Landtagswahl. Für die SPD mit Ministerpräsident und Spitzenkandidat Alexander Schweitzer war der Wahlausgang eine äußerst schmerzhafte Niederlage. Die Sozialdemokraten regieren das Bundesland seit 35 Jahren und hatte bei einer Landtagswahl noch nie so schlecht abgeschnitten. Künftig bleibt ihnen wohl die Junior-Rolle in der Landesregierung.