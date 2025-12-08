CDU Baden-Württemberg: Sabine Hartmann-Müller ist neue Beisitzerin im Landesvorstand

1 Sabine Hartmann-Müller Foto: zVg Die Lörracher und Waldshuter Landtagsabgeordnete ist am Wochenende in Heidelberg gewählt worden.







„Mit Sabine Hartmann-Müller ist am vergangenen Wochenende in Heidelberg eine erfahrene und im Dreiländereck verwurzelte Landespolitikerin als unsere Lörracher Stimme zur Beisitzerin in den CDU-Landesvorstand gewählt worden“, freut sich Kreisvorsitzender Stefan Glaser im Rahmen einer Pressemitteilung über das erzielte Wahlergebnis. Und Sabine Hartmann-Müller ergänzt: „Ich werde mich in die Arbeit des Landesvorstandes mit grenzüberschreitenden europäischen Themen einbringen. Baden-Württemberg liegt im Herzen Europas. Und unsere Raumschaft am Hochrhein und im Dreiländereck, die Kreise Lörrach und Waldshut, profitieren enorm von grenzüberschreitendem Zusammenkommen. Wirtschaftlich. Und zivilgesellschaftlich.“ Weiter lässt Hartmann-Müller sich folgendermaßen zitieren: „Ich möchte dafür sensibilisieren, wie wichtig grenzüberschreitende Mobilität ist. Wir benötigen Erleichterungen für Handwerksbetriebe, die Arbeiten in Frankreich und der Schweiz durchführen. Und es bedarf gemeinsamer länderübergreifender Vorbereitungen im Katastrophenschutz. Bildung, Forschung und Energieversorgung gilt es grenzüberschreitend auszubauen.“