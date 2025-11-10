CDU Bad Bellingen: Überwältigt von der Teilnehmerzahl beim Gedächtnis-Frühschoppen

Der CDU-Ortsverband Bad Bellingen hat zum Gedächtnis-Frühschoppen für Emil Schilling eingeladen. Gemeinsam erinnerten sich die Gäste an ihn.

Neben den Angehörigen ihres langjährigen Vorgängers Emil Schilling begrüßte Vorsitzende Ursula Gadenne als Ehrengast seinen Freund aus Kinder- und Jugendtagen, den Landtagsabgeordneten Willi Stächele. Ebenfalls gekommen waren unter anderem die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller aus Rheinfelden, der Kandidat für die nächste Landtagswahl Peter Schelshorn und der Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Stefan Glaser, außerdem Bürgermeister Carsten Vogelpohl und die neugewählte Zeller Bürgermeisterin Marion Isele sowie zahlreiche Vertreter der CDU-Orts- und Stadtverbände im Landkreis Lörrach.

Die Vorsitzende war sichtlich überwältigt von der Menge der Teilnehmer. Laut einem Nachbericht gingen so viele Anmeldungen ein, dass sogar einigen Interessenten abgesagt werden musste.

So manche Anekdote erzählt

Nach der Begrüßung sprachen Vogelpohl, Hartmann-Müller, Schelshorn und Stefan kurze Grußworte. Stächele berichtete in seiner lebhaften und humorvollen Rede über die gemeinsame Kindheit und Jugend mit seinem Freund Emil Schilling. So manche Anekdote wusste er zu erzählen. Zur Freude der älteren Anwesenden hatte er auch einige Fotos von damals mitgebracht, und der ein oder andere erkannte sich, Bekannte oder gar ein Elternteil darauf. Stächele wies aber auch auf Emil Schillings Wirken als Kommunalpolitiker hin, bis er schlussendlich den Bogen zur Landes- und Bundespolitik schlug.

Im Anschluss saßen die Teilnehmer gemütlich beisammen und sprachen über Emil Schilling, heißt es.