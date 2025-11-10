CDU Bad Bellingen: Überwältigt von der Teilnehmerzahl beim Gedächtnis-Frühschoppen

Der CDU-Ortsverband Bad Bellingen hat zum Gedächtnis-Frühschoppen für Emil Schilling eingeladen. Gemeinsam erinnerten sich die Gäste an ihn.
Neben den Angehörigen ihres langjährigen Vorgängers Emil Schilling begrüßte Vorsitzende Ursula Gadenne als Ehrengast seinen Freund aus Kinder- und Jugendtagen, den Landtagsabgeordneten Willi Stächele. Ebenfalls gekommen waren unter anderem die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller aus Rheinfelden, der Kandidat für die nächste Landtagswahl Peter Schelshorn und der Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Stefan Glaser, außerdem Bürgermeister Carsten Vogelpohl und die neugewählte Zeller Bürgermeisterin Marion Isele sowie zahlreiche Vertreter der CDU-Orts- und Stadtverbände im Landkreis Lörrach.