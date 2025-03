Lange Jahre Professor in Schwenningen Baerbock zeichnet Jan Kizilhan aus

Jan Ilhan Kizilhan von der Dualen Hochschule BW hat durch Außenministerin Annalena Baerbock das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Er ist seit 2010 an der DHBW und war bis 2018 Studiengangsleiter in Schwenningen.