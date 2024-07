Yannick Bury, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Emmendingen-Lahr, will bei der Bundestagswahl 2025 erneut als Spitzenkandidat der CDU für seinen Wahlkreis antreten.

Das hat der CDU-Kreisverband Ortenau am Donnerstag bekanntgegeben. Bury hatte sich im September 2021 mit hauchdünnem Vorsprung gegenüber SPD-Kandidat Johannes Fechner das Direktmandat gesichert.

Termin für die Nominierungsversammlung für den Wahlkreis Emmendingen-Lahr ist Freitag, der 25. Oktober. Die Versammlung findet in Ringsheim statt. Für den Wahlkreis Schwarzwald-Baar wird erneut Thorsten Frei ins Rennen gehen.

Wer für den Wahlkreis Offenburg für die CDU kandidiert, steht indes noch nicht fest. Wie der Kreisverband mitteilt, wird für die Bundestagswahl 2025 in diesem Wahlkreis eine neue Bundestagskandidatin oder ein neuer Bundestagskandidat der CDU aufgestellt werden. Nominierungsversammlung ist am Freitag, 27. September, in Appenweier.