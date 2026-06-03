CBS News: Langjähriger Korrespondent Scott Pelley entlassen

Der langjährige Korrespondent von CBS News, Scott Pelley, ist nach einer Auseinandersetzungen über die Zukunft der Sendung entlassen worden. Die Hintergründe.
CBS News hat einen langjährigen Korrespondenten des Nachrichtenmagazins „60 Minutes“ nach einer Auseinandersetzung über die Zukunft der Sendung entlassen. Der neu ernannte leitende Produzent Nick Bilton erklärte am Dienstagabend (Ortszeit), Korrespondent Scott Pelley habe Biltons erstes Treffen mit Mitarbeitern missbraucht, um ihn, seine Qualifikationen und seine Absichten „mit bemerkenswerter Unhöflichkeit und Verachtung“ herabzuwürdigen.