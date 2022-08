1 Influencerin Cathy Hummels hat Stuttgart besucht. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Die Influencerin Cathy Hummels hat in einer Instagram-Story einige Eindrücke aus Stuttgart geteilt: „Wir waren heute sehr fleißig und laufen jetzt noch eine Runde durch Stuggi“, schrieb die 34-Jährige in dem sozialen Netzwerk: Der Grund für ihren Besuch in der Schwabenmetropole: Videodrehs und Fotoshootings. Wer aufmerksam hinschaut, kann in vielen Bildhintergründen der aktuellen Fotostrecken auf Instagram Stuttgarter Motive entdecken.

Ein Bild sorgte aber für besondere Diskussionen.

Dort trägt Hummels, die als Frau des Fußballspieler Mats Hummels bekannt wurde, einen sogenannten Bollenhut, wie er zu Trachten aus dem Schwarzwald getragen wird. Grund genug für einige im Internet, Cathy Hummels anzufeinden. Dabei geht es in den meisten Beiträgen darum, dass sie den Hut albern finden. „Ne Runde Mario Kart gespielt?“, witzelt jemand in der Kommentarspalte.

Wer ist der Neue an Cathy Hummels Seite?

Hummels wehrte sich prompt in ihrer Insta-Story: „Ich poste dieses Foto und einige haben das Bedürfnis, mich anzufeinden. Oh mein Gott. In was für einer Welt leben wir? Haben einige von euch nichts besseres zu tun, als sich über ein Outfit und einen Hut zu echauffieren?“

Hummels liebe ihren Style und habe Spaß an der Sache. Ob sie am aktuell noch in Stuttgart weilt, ist ihrem Instagram-Auftritt nicht zu entnehmen. Eine kurzfristige Anfrage unserer Zeitung diesbezüglich blieb bis zum Donnerstagabend unbeantwortet. Offenbar ist sie aber in männlicher Begleitung in Stuttgart gewesen. Sie trägt auf einem neuen Foto ein Männerhemd und machte Andeutungen dazu.

Wer der Neue an ihrer Seite ist, verrät sie nicht. Das Ehepaar Mats und Cathy Hummels hatte 2022 die Trennung bekannt gegeben.