Catering mit Sterne-Einschlag: Mike Kopp von „Cook’n’Roll“ tischt bald auch in Peterzell auf

Wenn Mike Kopp am Herd steht, treffen Rock’n’Roll und Sterneküche aufeinander. Das Ergebnis sind einzigartige Kreationen, die man bald auch in Peterzell genießen kann.
Das große Plakat, das unmittelbar neben der Bundesstraße 33 bei Peterzell hängt, lässt es bereits erahnen: Ins ehemalige Gasthaus Löwen im St. Georgener Stadtteil kehrt neues Leben ein. Mike Kopp zieht mit „Cook’n’Roll“ Anfang September in die Räume und bereitet hier seine kulinarischen Spezialitäten zu. Er beerbt damit das Café „Halt! Kaffee, Brot und mehr“, das Ende Juni seine Türen geschlossen hatte.