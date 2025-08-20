Catering mit Sterne-Einschlag: Mike Kopp von „Cook’n’Roll“ tischt bald auch in Peterzell auf

Wenn Mike Kopp am Herd steht, treffen Rock’n’Roll und Sterneküche aufeinander. Das Ergebnis sind einzigartige Kreationen, die man bald auch in Peterzell genießen kann.

Das große Plakat, das unmittelbar neben der Bundesstraße 33 bei Peterzell hängt, lässt es bereits erahnen: Ins ehemalige Gasthaus Löwen im St. Georgener Stadtteil kehrt neues Leben ein. Mike Kopp zieht mit „Cook’n’Roll“ Anfang September in die Räume und bereitet hier seine kulinarischen Spezialitäten zu. Er beerbt damit das Café „Halt! Kaffee, Brot und mehr“, das Ende Juni seine Türen geschlossen hatte.

Seit Anfang August ist Kopp in den Räumen in Peterzell beschäftigt, um diese nach seinen Vorstellungen herzurichten. Denn er hat an dieser Stelle große Pläne – und die involvieren vor allem sein Catering-Unternehmen „Cook’n’Roll“, mit dem er sich vor etwa 2,5 Jahren selbstständig gemacht hat, wie er schildert.

Ab 1. September möchte Kopp zunächst die Küche in Peterzell für seine Catering- und Foodtruck-Aufträge nutzen. Perspektivisch – „so nach und nach gegen Ende des Jahres“, wie Kopp sagt – möchte er sein Angebot ausbauen. Dann sollen Interessierte die Räume als Eventlocation mieten können.

Da er in Königsfeld wohne, seien die Räume in Peterzell für ihn ein Glücksgriff, sagt Kopp beim Gespräch vor Ort. Und nicht nur das: „Hier gibt es richtig viele Möglichkeiten.“ Er freut sich schon, seine kulinarischen Spezialitäten in den neuen Räumen in Peterzell anbieten zu können – als Menü auf Tellern oder als Buffet, wahlweise mit oder ohne Showcooking. Etwa 60 bis 70 Personen, schätzt er, können dann in den Räumen Platz finden.

Er macht sein eigenes Ding

Was den künftigen Gästen – und auch Kopps Catering-Kunden – serviert wird, trägt die eindeutige Handschrift des erfahrenen Kochs. Fernab von klassischem „Hochzeits-Catering“, wie Kopp es nennt, mit Braten, Gemüse und Kartoffelgratin oder Imbiss-Gerichten wie Currywurst mit Pommes macht Kopp mit „Cook’n’Roll“ sein eigenes Ding.

Der Name der „rollenden Kantine“ kommt übrigens nicht von ungefähr: Er vereint – wie auch das Konzept des Unternehmens – Kopps große Leidenschaften: das Kochen und Rock’n’Roll.

Gutbürgerlich mit mediterran-orientalischem Einfluss

Sein Ziel, als er sich mit der Selbstständigkeit und seinem eigenen Foodtruck einen langjährigen Traum erfüllte, war es, „etwas Einzigartiges“ zu erschaffen. Gutbürgerliche Küche mit regionalen Zutaten und mediterran-orientalischem Einfluss – so erklärt Kopp sein Konzept. Jedes Rezept sei von ihm selbst entwickelt.

„Für die Gastro muss man wirklich brennen“, ist Kopp überzeugt. „Das hat schon etwas Künstlerisches.“ Wie viel Wahres hinter dieser Aussage steckt, demonstriert der Koch Teller für Teller: Ein Burger mit gerupftem Kalbfleisch, gegrillten Zucchini, roten Zwiebeln, Parmesam-Mayo, Rucola und Grana Padano steht da genauso auf der Speisekarte wie Jakobsmuscheln mit Alblinsenragout, Schweinebauch, Kartoffelschaum, Trüffel und Estragon-Öl.

Seit mehr als 20 Jahren in der Gastronomie

Kopp selbst hat in Sachen Gastronomie einen reichen Erfahrungsschatz im Rücken. Seit mehr als 20 Jahren, erklärt er im Gespräch, stehe er nun am Herd – mit einer Ausbildung zum Koch machte er damals seine Leidenschaft zum Beruf. „Eigentlich war es immer mein Traum, mir einen eigenen Stern zu erkochen“, schildert er.

Und tatsächlich arbeitete Kopp nach einer Station in Hardt auch einige Zeit in einem Stuttgarter Sterne-Restaurant. „Aber dort bin ich verheizt worden“, erinnert er sich heute. Wegen drohenden Burnouts zog Kopp die Reißleine und verabschiedete sich aus der Sterne-Gastronomie.

Nicht aber vom Kochen: In den folgenenden Jahren arbeitete er in diversen Klinik-Küchen in Rottweil und Bad Dürrheim. Doch der Wunsch, sich selbstständig zu machen, ließ ihn nicht los. Und so legte er während Corona mit dem Wirtschaftsfachwirt den Grundstein, bevor er mit „Cook’n’Roll“ den Schritt in die Selbstständigkeit wagte – ein Weg, den er bis heute niemals bereut hat, wie er im Gespräch sagt, und auf dem er nun mit den neuen Räumen in Peterzell den nächsten Schritt geht.

Koch vor der Kamera

Fernsehen

Unter anderem in den sozialen Medien präsentiert Mike Kopp seine Kochkünste regelmäßig – und auch für die Youtube-Kochshow „Chefs Battle“, bei der er Dritter wurde, stand er schon vor der Kamera. Bald wird Kopp zudem im Fernsehen zu sehen sein.