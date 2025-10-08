Catering in Donaueschingen: Ein Faible für die Küchen dieser Welt

Die Donaueschinger Köchin Nani Pedro ist mit ihrem Catering in die Selbstständigkeit gestartet und bietet deutsche Küche mit kongolesischer Würze.
In Nani Pedros Küche in Villingen duftet es nach frischen Kräutern, auf der Anrichte liegt ein Kürbis, daneben stehen schwere Pfannen und Gläser voller Gewürze. „Es ist ja auch bald Kürbissaison“, sagt die 38-Jährige mit einem Schmunzeln. In diesem Raum voller Aromen und Arbeitsgeräte, schlägt das Herz ihres jungen Unternehmens: ein Catering-Betrieb, den sie vor zwei Jahren gegründet hat – und der seitdem stetig wächst.