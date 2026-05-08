Castingshow: Menowin Fröhlich zurück im DSDS-Finale – Zufall oder Kalkül?

Menowin Fröhlich steht nach 16 Jahren wieder im DSDS-Finale. Seine Rückkehr sorgt für Diskussionen: Ist es eine echte zweite Chance oder nur Inszenierung?
Köln - Es ist ja nicht so, dass "Deutschland sucht den Superstar" keine echten Superstars hervorbringt. Es kommt vielleicht darauf an, wie man den Begriff definiert. Aber Namen wie Pietro Lombardi, Sarah Engels, Wincent Weiss, Daniel Küblböck, Beatrice Egli, Mark Medlock oder Dauerkandidat Menderes Bağcı sind Kennern der Musik- und Klatschszene sicher keine Unbekannten. Am Samstag (20.15 Uhr) wird RTL nun zum 22. Mal seinen "Superstar" küren. Und ein Finalist sorgt schon vorab für reichlich Schlagzeilen.