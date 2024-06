1 In der diesjährigen Castingshow kürte Heidi Klum erstmals ein weibliches und ein männliches Model. Foto: dpa/Richard Shotwell

Premiere in der 19. Staffel: Erstmals kürt Heidi Klum in ihrer Castingshow ein männliches und ein weibliches „Topmodel“. Im Finale setzen sich eine Düsseldorferin und Männermodel aus Kassel durch.









Die Düsseldorferin Lea (24) und Jermaine (20) aus dem hessischen Kassel haben die 19. Staffel der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ gewonnen. Die beiden Nachwuchsmodels konnten Show-Chefin Heidi Klum (51) im Live-Finale am Donnerstagabend mit ihren Catwalks und in einem Fotoshooting überzeugen.