Carsten Schneider in Bad Dürrheim: Großes Lob vom Minister für den Antonihof

Bundesumweltminister Carsten Schneider besuchte den Antonihof in Bad Dürrheim und lobte den Einsatz der Hofbetreiber für die Leidenschaft zur gentechnikfreien Landwirtschaft.
Mit hausgemachtem Eintopf und Apfelkuchen begann der Austausch auf dem Antonihof in Bad Dürrheim. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur begrüßte gemeinsam mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), der Parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), Bürgermeister Jonathan Berggötz sowie SPD-Landtagskandidat Nicola Schurr die Betriebsleitenden zu einem intensiven Gespräch über nachhaltige Landwirtschaft und die europäische Debatte um neue Gentechniken (NGT). Das schreibt das SPD-Wahlkreisbüro in einer Mitteilung.