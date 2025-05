„stadtmobil Carsharing, der führende Carsharing-Anbieter in der Region, erweitert sein Angebot und wird in Kürze auch in Bad Herrenalb verfügbar sein“, teilt die Stadt mit. Die Einwohner der Tourismusstadt dürften sich somit auf eine deutlich größere Auswahl an flexiblen und umweltfreundlichen Mobilitätslösungen freuen.

Sinnvolle Alternative „Die Erschließung der Albtal-Metropole ist ein wichtiger Schritt für uns, um flexible und nachhaltige Mobilität für noch mehr Menschen zugänglich zu machen“, sagt Anja Orth, Geschäftsführerin von stadtmobil. Und: „Mit unserer vielfältigen Flotte bieten wir eine attraktive und flexible Alternative zum eigenen Auto oder Zweitwagen – ein echter Mehrwert, der gleichzeitig die Umwelt schont. Eine Win-Win-Situation für alle.“

Lesen Sie auch

„Perfekte Ergänzung“

Auch Bad Herrenalbs Bürgermeister Klaus Hoffmann zeigt sich erfreut über die neue Mobilitäts-Option. „Das Angebot von stadtmobil ist die perfekte Ergänzung zum ÖPNV und eine sinnvolle Alternative zum eigenen Auto. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit stadtmobil Carsharing den Weg zu einer nachhaltigeren Mobilität beschreiten.“

Die Fahrzeuge von stadtmobil werden an zentralen Standorten in der Stadt zur Verfügung gestellt. Darunter ein wendiger Kleinwagen, ein praktischer Kombi sowie ein geräumiger Neun-Sitzer. Die genauen Standorte werden in den kommenden Wochen in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung festgelegt und bekanntgegeben.

Aktionswochen Für interessierte Bürger mit Wohnsitz in Bad Herrenalb und Dobel wird es ab sofort ein Angebot für Neuanmeldungen geben. Bis zum 30. Juni entfallen die Kosten für das Starterpaket. Privatpersonen sparen dadurch bei der Anmeldung 80 Euro, Firmen und Vereine 120 Euro. Voraussetzung ist der Wohnsitz mit Postleitzahl 76332 Bad Herrenalb oder 75335 Dobel.

So funktioniert’s Die Nutzung des Carsharing-Angebots von stadtmobil Karlsruhe ist einfach: Nach einmaliger Registrierung und Führerscheinkontrolle (entweder im Kundenbüro in Karlsruhe oder per Videochat) können die Fahrzeuge über das Buchungssystem reserviert und genutzt werden.

Benzinkosten inklusive

Die Fahrzeuge werden mit der Zugangskarte oder der App geöffnet. Die Nutzungskosten setzen sich aus einer Grundgebühr, einem Kilometerpreis und einem Zeitpreis zusammen. Die Benzinkosten sind bereits inklusive, das Tanken erfolgt unkompliziert mit der Tankkarte im Fahrzeug.

Vorteile Im Vergleich zum eigenen Auto entfallen Kosten für Anschaffung, Versicherung, Wartung, Steuern oder Stellplatzmiete. „Gleichzeitig trägt Carsharing zur Reduzierung der Anzahl an Privatfahrzeugen bei und fördert somit eine umweltfreundlichere Mobilität“, heißt es des Weiteren.

Partner-Organisationen

Teilnehmer haben jederzeit Zugriff auf ein passendes Fahrzeug, ohne sich um Wartung oder Parkplatzsuche kümmern zu müssen. „Carsharing ist die ideale Ergänzung zum ÖPNV, denn es schließt die Lücken im öffentlichen Nahverkehr und bietet eine ideale Lösung für Fahrten, die mit Bus und Bahn nicht oder nur schwer zu erreichen sind.“ Mit der Quernutzung in über 180 Städten deutschlandweit kann man Fahrzeuge bei Partner-Organisationen buchen und vor Ort nutzen.

Standorte Die genauen Standorte der Fahrzeuge werden in den kommenden Wochen von stadtmobil in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Herrenalb festgelegt und veröffentlicht. Neukunden können sich bei ihrer Anmeldung auf besondere Vergünstigungen freuen; weitere Informationen sollen in Kürze folgen.

Alle wichtigen Informationen findet man auf der stadtmobil-Website unter www.karlsruhe.stadtmobil.de