Carolin Kebekus neues Buch: Carolin Kebekus auf der Jagd nach dem perfekten Popel

Blut, Schweiß und Tränen: Mutter sein kann eines der anstrengendsten Dinge im Leben einer Frau sein. Die Komikerin Carolin Kebekus nimmt es mit Humor - und veröffentlicht ein Buch dazu.
Köln - Binden wie Matratzen im Wochenbett, Popel aus dem süßen Babynäschen fischen und blutende Nippel dank Stillen: Mutter werden und sein bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich. Komikerin Carolin Kebekus - selbst Mutter eines Kleinkindes - nimmt das Ganze (meist) mit Humor und hat ein Buch darüber geschrieben: "8000 Arten, als Mutter zu versagen".