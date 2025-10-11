Carola Stern hört auf: Im Königsfelder Parkcafé geht eine Ära zu Ende

Nach mehr als 20 Jahren als Pächterin des Königsfelder Parkcafés zieht Carola Stern einen Schlussstrich. Der Abschied fällt ihr schwer – und sei dennoch die richtige Entscheidung.
Auberginefarbene Polster, stimmungsvolle Beleuchtung und der Schwarzwald, der sich auch im Innenraum widerspiegelt – traditionelle Schwarzwald-Romantik trifft im Königsfelder Parkcafé Stern auf moderne Gestaltung. Carola Stern hat sich das Café genau nach ihren Vorstellungen eingerichtet. „Alles hier trägt meine Handschrift“, sagt sie im Gespräch. „Es ist ja auch so ein bisschen wie mein Wohnzimmer. Ich bin mehr hier als zuhause.“