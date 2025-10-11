Carola Stern hört auf: Im Königsfelder Parkcafé geht eine Ära zu Ende

Nach mehr als 20 Jahren als Pächterin des Königsfelder Parkcafés zieht Carola Stern einen Schlussstrich. Der Abschied fällt ihr schwer – und sei dennoch die richtige Entscheidung.

Auberginefarbene Polster, stimmungsvolle Beleuchtung und der Schwarzwald, der sich auch im Innenraum widerspiegelt – traditionelle Schwarzwald-Romantik trifft im Königsfelder Parkcafé Stern auf moderne Gestaltung. Carola Stern hat sich das Café genau nach ihren Vorstellungen eingerichtet. „Alles hier trägt meine Handschrift“, sagt sie im Gespräch. „Es ist ja auch so ein bisschen wie mein Wohnzimmer. Ich bin mehr hier als zuhause.“

Doch das hat bald ein Ende. Mit dem Jahr 2025 werde auch ihre Zeit als Pächterin des Parkcafés enden, sagt Stern. „Es ist meine eigene Entscheidung“, betont sie. Künftig wolle sie mehr Zeit für ihre Familie haben, nachdem sie in den vergangenen Jahren viel Zeit und Energie ins Parkcafé gesteckt hat. Dabei habe sie immer auf die Unterstützung ihrer Familie zählen können, sagt Stern. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Hubertus Sonnentag stemmte sie den täglichen Betrieb.

Mit Erfolg. Heute könne man sich kaum mehr vorstellen, wie es damals, als sie das Café 2003 übernommen habe, gewesen sei, sagt Stern. „Das Parkcafé musste ich erst einmal aus dem Dornröschenschlaf wecken“, erinnert sie sich.

Denn als Stern im Parkcafé antrat, fristete das Lokal direkt am Kurpark ein trauriges Dasein. Wenig los im Park – kaum Laufkundschaft für das Café. „Es war wie tot hier“, blickt Stern heute zurück. Die Folge: „Die Anfänge waren unglaublich schwierig“, meint sie. „Ich habe viel Arbeit reingesteckt.“

Hohe Messlatte führt zum Erfolg

Besonders wichtig sei ihr ein qualitativ gutes Angebot gewesen, meint Stern. „Ich habe die Messlatte immer hoch gelegt“, sagt sie rückblickend – nicht nur mit Blick auf das Angebot, sondern auch beim Service, wie sie berichtet. „Das hat auf jeden Fall entscheidend zu meinem Erfolg beigetragen.“

Schon früh habe sie zudem angefangen, Veranstaltungen im und rund um das Parkcafé auszurichten, berichtet Stern. Hochzeitsmessen, Kabarett, Musikveranstaltungen und natürlich der Kunsthandwerkermarkt, den Stern bis 2023 ganze 15 Mal organisierte, lockten nicht nur Besucher aus großem Umkreis ins Parkcafé, sondern trugen ganz nebenbei auch noch dafür, dass Leben in den Kurpark einkehrte.

Durchhaltevermögen zahlt sich aus

„Es war eine riesige Herausforderung“, sagt Stern rückblickend, „aber auch sehr erfüllend.“ Nach mehr als 20 Jahren sei es ein gutes Gefühl, dass sich ihr Durchhaltevermögen ausgezahlt habe. „Für mich gibt es nichts anderes als das hier“, sagt die gelernte Hotelfachfrau. „Und ich mache es immer noch gerne.“ Auch deshalb fällt Stern der Abschied vom Parkcafé schwer.

Auch einige ihrer Gäste hätten mittlerweile von ihrem Rückzug erfahren. „Viele von ihnen bedauern das“, sagt sie und erinnert sich an viele Bekanntschaften und Begegnungen in den vergangenen Jahren.

Ein Nachfolger könnte reichlich ernten

„Ich konnte hier fünf Generationen willkommen heißen“, meint Stern, die sich freut, dass sich das Parkcafé über die Jahrzehnte zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt hat. Von Senioren bis hin zu kleinen Kindern sollte sich jeder im Parkcafé wohlfühlen, schildert sie ihre Zielsetzung – die Rückmeldungen der Kunden, die teils auch von weiter her eigens für den Besuch im Café nach Königsfeld kämen, zeigten, dass das gelungen sei.

Auch deshalb hofft Stern, dass sich ein Nachfolger findet. Erst 2017 seien die Räume umfangreich renoviert worden – und habe sich einen treuen Kundenstamm erarbeitet. „Ich habe so viel gesät“, sagt Stern. „Wer auch immer nach mir kommt, kann auf jeden Fall ernten.“

Gutscheine einlösen

Zeitplan

Offiziell endet Carola Sterns Zeit als Pächterin des Parkcafés zum Ende des Jahres. Vermutlich werde sie allerdings nicht mehr so lange geöffnet haben. Wer noch einen Gutschein habe, sollte diesen bis 2. November einlösen, sagt sie.