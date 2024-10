Caritasverband Zollernalb lädt ein: Was Besucher bei der Ausstellung „Rebellinnen“ erwartet

Die Herbstausstellung im Wasserschloss Glatt widmet sich in diesem Jahr dem Leben von Frauen, die die Welt verändert haben. Als Mitorganisator tritt der Caritasverband für das Dekanat Zollern auf. Was Besucher erwarten dürfen.

Die traditionelle Herbstausstellung im Wirtschaftsgebäude des Wasserschlosses Glatt findet in diesem Jahr bis zum 25. Oktober statt. Das Thema lautet „Rebellinnen – Frauen verändern die Welt“. Organisiert wird die Ausstellung vom Caritasverband für das Dekanat Zollern in Zusammenarbeit mit der Diakonischen Bezirksstelle Sulz a. N.ckar.

Mädchen und Frauen haben in allen Epochen die Gesellschaft verändert, wie der Caritasverband in seiner Ankündigung mitteilt. Die Ausstellung „Rebellinnen“ stellt 25 dieser weibliche Personen aus dem deutschsprachigen Raum vor, die für ihre Überzeugungen und Rechte kämpften, die Gesellschaft prägten und sie ein Stück besser machen wollten. Ihre Lebenswege ermutigen dazu, eigene Wege zu gehen und Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, heißt es in der Ankündigung weiter.

Lesen Sie auch

Tagebuch-Einträge und Interviews

Die Ausstellung präsentiert historische Dokumente und Zitate, Auszüge aus Interviews oder Tagebuch-Einträgen. Für die Porträts haben Künstlerinnen exklusive Illustrationen gefertigt. QR-Codes führen in den digitalen Ausstellungsbereich mit weiterführenden Informationen.

Am Samstag, 12. Oktober, erwartet die Besucher von 14 Uhr an ein weiterer Workshop mit persönlicher Farb- und Stilberatung.

An beiden Workshoptagen gibt es eine Mitmachkartenaktion. Damit möchte der Veranstalter auch den Frauen und Mädchen aus der Region eine Plattform geben: Was macht eine Rebellin aus? Was ist das Rebellische an mir? Wer ist meine ganz persönliche Rebellin?

Finissage ist am 25. Oktober

Die Finissage ist am 25. Oktober ab 18 Uhr. Dort lassen Veranstalter und Teilnehmer die Ausstellung Revue passieren. Als Rahmenprogramm gibt es einen Impulsvortrag von der Gleichstellungsbeauftragten des Zollernalbkreises, Estelle Koschnike-Nguewo, zum

Thema „50 Jahre Grundgesetz – 50 Jahre Gleichstellung der Frau?“. Im Anschluss ist Zeit für Fragen und Diskussion.

Die Veranstalter bitten zur besseren Planbarkeit um eine Anmeldung unter Telefon 0170-44 937 63.