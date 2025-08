Mit einer Überlappungszeit von fünf Monaten übergibt der langjährige Vorstandsvorsitzende des Caritasverband-Schwarzwald-Baar-Kreis, Michael Stöffelmaier, zum Ende des Jahres die Führung des größten Wohlfahrtsverbandes an seinen Nachfolger.

Oscar Hannabach heißt der studierte Diplom-Sozialpädagoge und der Master in Sozialmanagement. Er ist vielen Menschen in der Region kein Unbekannter. Über sieben Jahre hat er die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Mariahof in Hüfingen geleitet. Er kenne die Region und das bestehende Netzwerk sehr gut, heißt es in seinem Steckbrief.

Seit 2005 war Oscar Hannabach in verschiedenen Führungspositionen der Sozialwirtschaft tätig und war zuletzt Geschäftsführer eines diakonischen Trägers der Altenhilfe in Stuttgart. Seit 2008 kennt man ihn auch als Dozent an der DHBW (Duale Hochschule Baden-Württemberg) in Villingen-Schwenningen und er sitzt unter anderem im Prüfungsausschuss des Studiengangs Sozialwirtschaft.

Der 46-jährige ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Regelmäßig trifft man den SC Freiburg Fan bei den Heimspielen des erfolgreichen Bundesligaclubs im Stadion. Zudem leitet Oscar Hannabach seit zwölf Jahren den Fußballverein seiner Heimat den SV Emmingen 1922.

Zu seinen absoluten Leidenschaften gehört das Grillen wobei der begeisterte Hobbygriller immer wieder bei Grillmeisterschaften dabei ist und um die Plätze kämpft.