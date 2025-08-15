Caritas Schwarzwald-Alb-Donau: Familienpatenschaften geben jungen Eltern Halt

Zwei Beispiele zeigen, wie Familien durch den Einsatz von Patinnen gestärkt und ermutigt weitere Lebensabschnitte alleine bewältigen können.
Als Ilona Weßner ihre Tochter Malin zur Welt brachte, war die Freude groß. Doch kurz nach der Geburt erkrankte das Baby und musste mehrere Wochen im Krankenhaus bleiben. Erst danach durfte die junge Mutter ihr Kind mit nach Hause nehmen. So sehr sie sich über die Genesung freute, so sehr wuchs auch die Unsicherheit. Die ersten Wochen mit einem Neugeborenen sind für viele Eltern eine Herausforderung – für Ilona besonders, da sie ihre eigene Mutter nicht mehr um Rat fragen kann.