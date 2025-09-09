Caritas in VS zum Merkel-Zitat: Sie sind überzeugt: „Wir schaffen das“

„Ja, wir schaffen das“, sagt die Caritas im Schwarzwald-Baar-Kreis zur Flüchtlingsdebatte zehn Jahre nach dem bekannten Angela Merkel-Zitat.
Angesichts der aktuellen Debatten über die jüngst eingerichteten Grenzkontrollen, über die Zurückweisung Geflüchteter an den deutschen Außengrenzen und die rechtlich umstrittene Abweisung Asylsuchender blickt man beim Caritasverband Schwarzwald-Baar mit Sitz in Villingen zurück auf Jahre der Unterstützung für eben diese Menschen, die meist unter unbeschreiblichen Strapazen ihre Heimat verlassen haben, um in Europa eine neue Zukunft für sich und die eigene Familie zu finden.