Caritas in Horb: Wie macht man armutsbetroffene Kinder stark?

1 Von links: Ulrike Sommer, Regionalleiterin der Caritas Schwarzwald-Gäu, Kim Hartmann, Koordinatorin des Projekts „Mach Dich Stark“, Timm Kern, Mitglied des Landtags. Foto: Büro Timm Kern Das Projekt „Mach-Dich-Stark“ der Caritas wurde dem FDP-Landtagsabgeordneten Timm Kern in Horb präsentiert.







18,7 Prozent. Diese Zahl wirkt auf den ersten Blick nicht besonders groß. Doch wenn man sich vor Augen führt, dass das der Anteil an Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg ist, der nach Zahlen des Sozialministeriums armutsgefährdet ist, bekommt die Zahl eine andere Bedeutung. Was kann man also tun, um Kinderarmut zu bekämpfen? Das steht im Zentrum des Projekts „Mach-Dich-Stark“ der Caritas in Baden-Württemberg.