Caritas in Albstadt: „Cariditas“ vereint Ökologie und Soziales

Caritas in Albstadt

1 Es grünt und blüht in Ebingens Oberer Vorstadt. Foto: Monika Hipp

Die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau lässt Langzeitarbeitslose ungenutzte Flächen in der Stadt begrünen und nachhaltig bewirtschaften. Das Projekt „Cariditas“ hat sich gut entwickelt; jetzt werden weitere Flächen und Helfer gesucht.









Seit Mitte Mai stehen in der Oberen Vorstadt in Ebingen zehn Hochbeete – das Ergebnis einer Kooperation des Albstädter Stadtplanungsamtes, des Nabu Albstadt und der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau. Die Beete, in den Gemüse wächst und bienentaugliche Blumen sprießen, sind Eigentum der Stadt, doch um die Bepflanzung und Pflege kümmert sich die Caritas.