Caritas im Schwarzwald-Baar-Kreis: Pflege verbindet Verantwortung und Zukunft

Pflegeberufe – eine sichere berufliche Alternative findet Anne Buck, die neue Bereichsleiterin beim Caritasverband-Schwarzwald-Baar-Kreis.
Der Pflegeberuf bietet vielfältige Möglichkeiten und insbesondere der Aufstiegschancen. Bei der Berufsfindung sollten sich nicht nur für junge Menschen den Beruf genauer anschauen. Anne Buck ist die neue Bereichsleiterin Altenpflege beim Caritasverband-SBK. Für die gelernte Pflegefachkraft, Sozialwirtin und Pflegemanagerin bietet der Beruf in der Pflege viele Aufstiegschancen bis hin zu attraktiven Leitungspositionen. Wir wollten von ihr mehr wissen über Ausbildung und mögliche Karrieremöglichkeiten.