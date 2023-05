Wer in diesen Tagen in der Karlsbader Straße im Villinger Wohngebiet Haslach unterwegs ist, dessen Blick bleibt sofort an der auffälligen Glasfassade eines Neubaus hängen.

Hier entsteht derzeit ein ganz besonderer Wohnraum, der künftig Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden, ein Zuhause bieten wird.

Insgesamt sind es 18 neue Wohneinheiten, die hier entstehen, wobei in den zwei unteren Etagen zwölf Menschen in zwei Wohngemeinschaften eine Bleibe finden werden, die neben ihrer Erkrankung zusätzlichen Pflegebedarf haben.

Intensivbetreutes Wohnen

Hier bietet der Caritasverband-sbk nach Fertigstellung sogenanntes Intensivbetreutes Wohnen in der Gemeinschaft an, während im Obergeschoss Menschen mit geringerem Unterstützungsbedarf wohnen werden. Erstmals steht hier auch ein größeres Appartement zur Verfügung in dem Mutter (oder Vater) mit Kind leben können.

Unsere Empfehlung für Sie Villingen-Schwenningen Wo selbstständig nicht selbstverständlich ist Soziales: Wohngemeinschaft der Caritas hilft Menschen mit Beeinträchtigung

Alle 18 Wohneinheiten sind mit einem eigenen Sanitärbereich ausgestattet und barrierearm ausgestaltet. Ein moderner Personenaufzug wurde ebenfalls installiert.

In Donaueschingen raus

Notwendig wurde der Neubau aus Sicht des Caritasverbands, weil man ein von der Stadt Donaueschingen angemietetes Haus in der dortigen Friedhofstraße zum Oktober dieses Jahres räumen muss und diesen elf dort untergebrachten Menschen eine andere Bleibe anbieten möchte. In der Karlsbader Straße in Villingen hat man jetzt vorausgedacht und vorsorglich ein paar Wohneinheiten mehr geschaffen.

Bezugsfertig sind die Wohnungen im Neubau ab Oktober. In anderen Wohngemeinschaften der Caritas-sbk besteht sogar die Möglichkeit einer zeitigeren Aufnahme.

Info bei Iris Kern

Interessenten, welche die Voraussetzungen erfüllen, dürfen sich melden. Ihr Ansprechpartnerin bei der Caritas ist Iris Kern, die man unter der Telefonnummer 07721/9 21 83 46 oder per E-Mail iris.kern@caritas-sbk.de erreicht.

Caritasverband

Der Caritasverband, www.caritas-sbk.de, für den Schwarzwald-Baar-Kreis ist als freier Wohlfahrtsverband Teil der katholischen Kirche mit derzeit mehr als 500 haupt- und mehr als 400 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für den Verband tätig sind.