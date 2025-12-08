Caritas Baby Hospital: Kleine Karmel bringt Freude ins Leben

Das 14 Monate alte Mädchen hat Trisomie 21. Mutter Amal informierte sich über das Syndrom und beeindruckt das ärztliche Personal im Betlehemer Caritas Baby Hospital.
Karmel Odeh lacht viel. Das 14 Monate alte Mädchen mit Trisomie 21 wurde in eine sehr liebevolle Familie geboren und erhält im Caritas Baby Hospital professionelle medizinische Unterstützung. Für die gesundheitlichen Herausforderungen, die mit dem Down-Syndrom einhergehen, hat die Familie mit dem Ärzte- und Pflegeteam des Kinderkrankenhauses die besten Ansprechpartner an ihrer Seite, wie die Einrichtung in ihrer Weihnachtsgeschichte informiert.