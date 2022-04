Polizei bereitet sich auf Poser und Tuner in Villingen-Schwenningen vor

"Carfreitag" steht an

1 Insbesondere Poser hinterlassen – im Gegensatz zu Tunern – oftmals sichtbare Spuren ihrer Treffen, wenn sie die Reifen qualmen lassen. Die Polizei hat sich nun auf den Auftakt der Saison vorbereitet – denn der "Carfreitag" steht an. Foto: Eich

Der Karfreitag gilt in der Poser- und Tuningszene traditionell als Startschuss in die Saison der Autoenthusiasten. Im vergangenen Frühling sorgte der "Carfreitag" für größere Probleme – wie hat sich die Polizei nun vorbereitet?















Villingen-Schwenningen - Hunderte – vornehmlich jüngere – Autoliebhaber bevölkerten im "heißen" Frühling vergangenen Jahres die großen Parkplätze in Villingen-Schwenningen und Umgebung – inklusive gefährlicher Szenen beim Posen und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Der Karfreitag, in der Szene in den Carfreitag umbenannt, steht nun wieder vor der Tür. Und auch die Polizei hat sich dieses Datum wieder dick im Kalender angestrichen.