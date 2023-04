1 Autoposer drehen mit quitschenden Reifen und aufheulenden Motoren häufig ihre Runden durch die Innenstädte im Südwesten. Foto: Julian Stratenschulte /dpa

Albstadts Einwohner sind Leidgeplagte was die Autoposer-Szene im Südwesten angeht. Nun steht wieder der „Carfreitag“, der Startschuss für die Tuning-Saison,vor der Tür. Wie bereitet sich die Polizei vor Ort auf die Autoenthusiasten vor?









Die Polizei ist am Karfreitag, den Autoposer zum sogenannten „Car-Freitag“ umgetauft haben, wieder in Alarmbereitschaft. Albstadt – bekannt durch seine aktive Szene – nimmt die Polizei nach den intensiven Kontrollen am Karfreitag 2021 erneut unter die Lupe. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt Gerhard Jaudas vom Polizeipräsidium Reutlingen: „In unserem Zuständigkeitsbereich wird die Verkehrspolizei am ’Car-Freitag’ intensive und gezielte Verkehrskontrollen an verschiedenen Orten, auch im Zollernalbkreis, und unter Beteiligung der jeweiligen Polizeireviere durchführen.“