Am Sonntag empfängt Caren Miosga in ihrer Polit-Talkshow wieder Gäste. Um wen es sich dabei handelt und was zur Diskussion steht, erfahren Sie hier.

Über Ostern hatte Caren Miosga mit ihrer Sendung eine Pause eingelegt. Doch inzwischen ist sie mit ihrer Talkshow zurück im Abendprogramm – und diskutiert in der ARD mit Gästen zu aktuellen Themen.

An diesem Sonntag startet das Nachfolge-Format von „Anne Will“ um 21.45 Uhr. Die Folge trägt den Titel: „Merz-Fehlstart: Wie will die neue Regierung Vertrauen gewinnen, Herr Frei?“

Lesen Sie auch

Die Gäste bei Caren Miosga

An der Talkrunde nehmen diesmal teil:

Thorsten Frei (Chef des Bundeskanzleramtes, CDU)

(Chef des Bundeskanzleramtes, CDU) Kerstin Münstermann (Journalistin, Leiterin Parlamentsbüro Rheinische Post)

(Journalistin, Leiterin Parlamentsbüro Rheinische Post) Armin Nassehi (Soziologe, Ludwig-Maximilians-Universität München)

Merz-Kanzlerschaft bei Miosga

Hintergrund: Friedrich Merz' Kanzlerschaft begann holprig mit einem historischen zweiten Wahlgang, der bereits vor dem offiziellen Regierungsstart Uneinigkeit in der schwarz-roten Koalition offenbarte. Obwohl er bei seinen ersten Auslandsreisen nach Frankreich und Polen für europäische Geschlossenheit warb, stieß insbesondere sein geplanter Migrationskurs in Warschau auf Kritik.

Die zentrale Frage ist nun, wie Merz angesichts dieses schwierigen Starts seine Autorität stärken, das Vertrauen der Koalition und der Bevölkerung gewinnen und die Stabilität der Regierung gewährleisten kann, um die anstehenden Herausforderungen, insbesondere die Grenzpolitik, zu bewältigen und seine politischen Ziele umzusetzen.

32 Mal schickt das Erste „Caren Miosga“ in diesem Jahr am Sonntagabend gebührenfinanziert auf Sendung, und damit zweimal mehr als im Vorjahr. Eine dieser 32 Ausgaben ist diesen Sonntag um 21:45 Uhr vorgesehen.

Fragen bei Miosga

Die Runde in der ARD diskutiert unter anderem folgende Fragen:

Wie kann Friedrich Merz nach dem holprigen Start und der Kritik an seinem Migrationskurs das Vertrauen der Wähler und der internationalen Partner zurückgewinnen?

und der internationalen Partner zurückgewinnen? Welche konkreten Maßnahmen muss die schwarz-rote Koalition ergreifen, um ihre Stabilität zu sichern und angesichts der Uneinigkeit ihre politischen Ziele zu erreichen?

„Caren Miosga“ ist an 30 Sonntagen im Jahr in der Regel um 21.45 Uhr im Ersten und anschließend in der ARD Mediathek zu sehen. Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR: Verfügbare Folgen von „Caren Miosga“ in der ARD-Mediathek.