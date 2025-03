Am Sonntag empfängt Caren Miosga in ihrer Polit-Talkshow wieder Gäste. Um wen es sich dabei handelt und was zur Diskussion steht, erfahren Sie hier.

Zuletzt hat Caren Miosga mit ihrer Sendung eine Pause eingelegt. An diesem Sonntag kehrt sie ins Abendprogramm mit ihrer Talkshow zurück – und diskutiert in der ARD wieder mit Gästen zu aktuellen Themen.

An diesem Sonntag, 30. März, startet das Nachfolge-Format von „Anne Will“ um 21.45 Uhr. Die Folge trägt den Titel: „Ist auf Trumps Amerika noch Verlass, Herr Klingbeil?“

Die Gäste bei Caren Miosga

An der Talkrunde nehmen diesmal teil:

Lars Klingbeil (SPD): Der Parteivorsitzende und neue Fraktionschef setzt sich für eine starke Bundeswehr und ein geeintes Europa ein. Er betrachtet das Verhältnis zur Trump-Administration als schwierigen Balanceakt, betont aber, dass die USA Deutschlands wichtigster Partner in Sicherheits- und Wirtschaftsfragen bleiben. Dennoch warnt Klingbeil davor, Trumps Forderungen einfach nachzugeben und fordert eine selbstbewusste europäische Haltung, um eigene Interessen zu wahren.

Rieke Havertz (Journalistin): Die internationale Korrespondentin von ZEIT ONLINE warnt vor Angriffen auf die Meinungsfreiheit in den USA und einer womöglich beginnenden Verfassungskrise, nachdem ein richterlicher Beschluss, der eine Reihe von Abschiebungen verhindern sollte, von Trumps Regierung ignoriert wurde. Den Skandal um Kriegspläne, die in einem Signal-Gruppenchat diskutiert wurden, sieht Havertz als Zeichen der Unprofessionalität, die in der Trump-Administration herrsche.

Florence Gaub (Forschungsdirektorin an der NATO-Militärakademie in Rom): Die Politikwissenschaftlerin, Zukunftsforscherin und Forschungsdirektorin an der NATO-Militärakademie in Rom fordert mehr europäische Eigenverantwortung in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Jedes NATO-Mitglied müsse sich selbst verteidigen können. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg dämpft sie Hoffnungen auf einen baldigen Frieden, da Russland erst ernsthaft verhandeln werde, wenn es wesentliche Ziele erreicht habe. Auch nach einem möglichen Kriegsende bleibe Russland laut Gaub eine Sicherheitsbedrohung für Europa.

Lars Klingbeil (rechts) war bereits im Februar in der Sendung zu Gast – damals mit Bayerns Ministerpräsident Söder (Mitte). Foto: IMAGO/HMB-Media/IMAGO/Uwe Koch

Ukraine-Krieg und Trump bei Miosga

Hintergrund: Gespräche zwischen den USA und Russland auf höherer Ebene sind nach den Worten von US-Außenminister Marco Rubio derzeit verfrüht. Auf Nachfrage eines Journalisten zu den indirekten Verhandlungen der USA mit beiden Seiten in Saudi-Arabien sagte Rubio am Donnerstag: „Ich denke, man muss auf technischer Ebene mehr Fortschritte machen.“ Es gebe „noch viel zu tun mit beiden Seiten, insbesondere mit der russischen Seite, mit der wir seit Jahren nicht mehr gesprochen haben“, sagte Rubio im Flugzeug auf dem Weg nach Miami.

Wann ein solches Treffen möglicherweise stattfinden könnte, ließ der Spitzendiplomat offen. „Ich kann dafür keinen Zeitrahmen festlegen, weil es nicht von uns abhängt.“

US-Präsident Donald Trump hat wiederholt gesagt, dass er auf ein baldiges Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hoffe - wahrscheinlich in Saudi-Arabien.

Vertreter der USA hatten in den vergangenen Tagen in Saudi-Arabien getrennte Gespräche mit Russland und der Ukraine über eine mögliche Feuerpause im russischen Angriffskrieg geführt. Dabei hatte es eine Einigung auf eine 30-tägige Waffenruhe auf Energieinfrastruktur sowie im Schwarzen Meer gegeben. Moskau stellte allerdings erneut Bedingungen für die Umsetzung der Waffenruhe.

Fragen bei Miosga

Die Runde in der ARD diskutiert unter anderem folgende Fragen:

Welche Rolle spielen Deutschland und Europa noch in der Weltpolitik?

Wie will eine neue Regierung Einigkeit herstellen und wie mit Trump umgehen?

Wie verlässlich bleibt die transatlantische Partnerschaft?

„Caren Miosga“ ist an 30 Sonntagen im Jahr in der Regel um 21.45 Uhr im Ersten und anschließend in der ARD Mediathek zu sehen. Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR: Verfügbare Folgen von „Caren Miosga“ in der ARD-Mediathek.