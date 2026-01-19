Caren Miosga: „Schleimspur nützt bei Trump nichts“

Im ARD-Talk fordert Wolfgang Ischinger von der Münchner Sicherheitskonferenz dazu auf, gegenüber den USA „die Folterwerkzeuge“ der EU auszupacken.
Am massivsten in seiner Empörung über US-Präsident Donald Trump äußerte sich am Sonntagabend in der Talkrunde von Caren Miosga der SPD-Politiker Martin Schulz, einst Präsident des EU-Parlamentes. Es ging um die Frage, ob mit Trumps Griff nach Grönland das Ende der Nato eingeläutet sei. Schulz’ Antwort legte das nahe, es sei die größte Krise der Nato, wenn ein Nato-Mitgliedsland dem anderen Gewalt androhe.