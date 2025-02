Kleine „Elefantenrunde“ bei Caren Miosga: In welche Richtung steuert Deutschland nach der Bundestagswahl? Die Sendung am 23. Februar wird besonders spannend und verspricht erste Aufschlüsse.

Am Sonntagabend zieht Caren Miosga mit ihren Gästen eine erste Bilanz der Bundestagswahl 2025. Die Sendung beginnt um 21.30 Uhr im Ersten und wird parallel in der ARD-Mediathek als Stream übertragen.

Im Mittelpunkt der Diskussion stehen die möglichen Koalitionsoptionen: Können Union und SPD eine Große Koalition bilden? Reicht es für Schwarz-Grün oder wird es ein Dreier-Bündnis geben? Könnte vielleicht sogar eine Minderheitsregierung in Frage kommen? Die Gäste analysieren, welche Themen die Wähler besonders bewegt haben und wie sich die politische Landschaft Deutschlands verändert.

ZDF-Hochrechnung von 19.00 Uhr

CDU/CSU - 28,4 Prozent

AfD - 20,1 Prozent

Grüne - 12,4 Prozent

SPD - 16,3 Prozent

Linke - 8,8 Prozent

FDP - 5,0 Prozent

BSW - 5,0 Prozent

Sonstige - 3,7 Prozent

Jens Spahn bei Caren Miosga

Der CDU-Politiker Jens Spahn strebt für seine Partei ein Ergebnis deutlich über 30 Prozent an und setzt auf Friedrich Merz als Kanzler. Oder werden es eher „30 Prozent minus X“, wie der Spiegel gemutmaßt hatte? Franziska Brantner von den Grünen war mit ihrer Partei vor der Wahl weit abgeschlagen. Landet sie am Ende des Tages doch in einer Koalition mit Merz, der sich dafür bis zuletzt offen gezeigt hatte?

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) appelliert indes an die künftige Regierung, Diskussionen konstruktiv zu führen. Die Journalistin Dagmar Rosenfeld wird die Wahlergebnisse und Koalitionsoptionen analysieren.

Caren Miosga heute – Gäste, Thema und Sendezeit

Ab 21.30 Uhr (ARD)

Jens Spahn (Stellvertretender Fraktionsvorsitzender von CDU/CSU)

Franziska Brantner (Bundesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen)

Alexander Schweitzer (Ministerpräsident Rheinland-Pfalz, SPD)

Dagmar Rosenfeld (Mitherausgeberin The Pioneer)

Vertreter von kleineren Parteien, die womöglich entscheiden könnten, sind bei Miosga allerdings nicht eingeladen. Auch die AfD bleibt außen vor, könnte aber einmal mehr zum Thema der anderen werden. Die Sendung von Caren Miosga wird am Montag um 03.35 Uhr im Ersten wiederholt und ist auch in der ARD-Mediathek abrufbar.