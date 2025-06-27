An diesem Sonntag gibt es keinen Talk am Sonntagabend in der ARD. Warum pausiert „Caren Miosga“ – und wann wird die nächste Sendung ausgestrahlt?
Verdiente Erholung für Caren Miosga und ihr Publikum. Nachdem am 2. November mit Gästen wie Cem Özdemir (Grüne) über die Krise der deutschen Industrie sowie Sinn und Unsinn des auf EU-Ebene ab 2035 geplanten Verbrennerverbots diskutiert wurde, gibt es diesen Sonntag keinen Talk um 21.45 Uhr in der ARD. Stattdessen steht das Doku-Drama "Nürnberg-45" über die Nürnberger Prozesse auf dem Programm.