Wohnmobilstellplatz in Rottweil soll teurer werden

1 Der Wohnmobilstellplatz am Stadion war im Sommer gut besucht. Foto: Günther

Reisen im Wohnmobil ist absolut im Trend. In Rottweil kann man sein Gefährt bislang für zehn Euro pro Nacht abstellen. Jetzt soll es etwas teurer werden.















Link kopiert

Rottweil - Die Gebührenerhöhung steht im Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss (KSV) am Mittwochabend auf der Tagesordnung – am 5. Oktober wird der Gemeinderat das letzte Wort haben. Die Verwaltung schlägt vor, die Gebühren von zehn auf zwölf Euro pro Nacht zu erhöhen.

Dass der Wohnmobilstellplatz am Stadion gut genutzt wird, hat sich in den vergangenen Sommermonaten gezeigt. Bis dato habe es allerdings keine Rechtsgrundlage für die Erhebung des Entgeltes gegeben, so die Verwaltung.

Camping-Urlauber bringen viel Umsatz

Die aktuelle Studie des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr (dwif) zeige nun, dass Caravaning-Tourismus für den Tourismus- und Wirtschaftsstandort Deutschland immer mehr an Bedeutung zu nimmt. Camping-Urlauberinnen und Camping-Urlauber brachten der deutschen Wirtschaft im vergangenen Jahr über 15 Milliarden Euro Umsatz, rechnet die Stadt vor. Dies stelle im Vergleich zum Jahr 2020 ein Anstieg von einer Milliarde Euro dar.

Der Rottweiler Stellplatz am Stadion hatte laut Verwaltung bis 2019 eine überdurchschnittlich hohe Auslastung zu verzeichnen. Aufgrund der Corona-Situation in den Jahren 2021 und 2022 gingen die Übernachtungen zurück.

Aufgrund der allgemeinen Entwicklungen im derzeit "boomenden" Caravaning-Segment sei damit zu rechnen, dass die Auslastung zukünftig wieder stark zunimmt.

Preise schwanken je nach Region

In der dwif-Studie von 2018 werde ein Durchschnittspreis von 14 Euro je Standplatz ausgewiesen. Die Preise schwanken allerdings je nach Region, regionalen Wettbewerbsverhältnissen und vor allem auch hinsichtlich des Ausstattungsniveaus des Platzes.

Im Jahr 2020 war in Rottweil bereits eine Erhöhung der Gebühren für den Stellplatz von fünf auf zehn Euro pro Nacht beschlossen worden.

Die Meinung des Ausschusses ist nun gefragt. Ein Blick ins Umland zeigt: Es gibt Stellplätze zwischen neun und 15 Euro – es gibt aber auch kostenlose Abstellmöglichkeiten, beispielsweise in Schramberg und Villingen-Schwenningen.