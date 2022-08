13 Am Samstag eröffnet in Düsseldorf der Caravan-Salon. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am Samstag eröffnet in Düsseldorf der Caravan-Salon. Rund 200 000 Menschen werden in den kommenden Tagen erwartet. Wir haben uns im Vorfeld auf dem Messegelände umgeschaut.















Die Deutschen lieben den Camping Urlaub. Allein in den vergangen zwei Jahren haben laut Branchenangaben zwei Millionen Neueinsteiger zur „mobilen Freizeit“ gefunden. Mittlerweile machten in Deutschland rund 14 Millionen Menschen Urlaub mit Caravan, Wohnmobil oder Van, sagte der Präsident des Caravaning Industrie Verbands, Hermann Pfaff, am Freitag vor der Eröffnung der Branchenmesse Caravan Salon für Fachbesucher in Düsseldorf. Die Zahl der in Deutschland zugelassenen Freizeitfahrzeuge sei auf einem Rekordhoch.

Messe eröffnet am Samstag in Düsseldorf

Vor dem offiziellen Start am Samstag haben wir für Sie einen Rundgang über das Gelände der Leitmesse für Wohnmobile und Wohnwagen gemacht. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie. Bis zum 4. September präsentieren in Düsseldorf 736 Aussteller aus 34 Ländern ihre Neuheiten. Die Veranstalter rechnen mit rund 200 000 Besuchern.

Staatssekretär Michael Kellner (Grüne) betonte in einer Videobotschaft, dass Klima- und Umweltschutz immer wichtiger würden. Jetzt gelte es, sich für die Zukunft aufzustellen. Camping-Tourismus sei besonders von einer intakten Umwelt abhängig.

Hersteller haben mit Lieferkettenprobleme zu kämpfen

Pfaff verwies auf eine Studie, wonach Camping-Urlauber der heimischen Wirtschaft pro Jahr einen Umsatz von über 15 Milliarden Euro bescheren. „Rund 4,5 Milliarden Euro bleiben direkt in den Urlaubsgebieten und kommen den regionalen Branchen zugute“, sagte er.

Trotz des Booms haben Hersteller auch mit Lieferkettenproblemen und Corona-Personalausfällen zu kämpfen. Infolgedessen hätten zahlreiche deutsche Unternehmen im ersten Halbjahr ihre Produktion von Reisemobilen vorübergehend drosseln müssen. Die Fertigung von Reisemobilen ging um 11,6 Prozent auf 39 472 Fahrzeuge zurück. Die Caravan-Fertigung konnte hingegen um 23 Prozent auf 30 258 Einheiten zulegen. „Die Hersteller haben schnell auf fehlende Fahrzeugchassis bei den Reisemobilen reagiert und ihre Produktion zunehmend auf den Caravan fokussiert“, hieß es.