Car-Sharing mit E-Auto: So funktioniert die neue Mobilitätsstation in Ichenheim

Bürgermeister Tobias Uhrich weihte mit Ortschaftsräten, Bürgern und der verantwortlichen Firma „Naturenergie Sharing“ die erste Mobilitätsstation in Ichenheim ein.
Es war kalt und nebelig am Montagabend in Ichenheim. Das hielt rund 20 Interessierte nicht davon ab, die Einweihung der ersten Mobilitätsstation in Neuried zu verfolgen. Bürgermeister Tobias Uhrich sprach davon, dass „wir nun einen neuen Weg gehen können“. Man werde den Ansatz des Car-Sharing ausprobieren. Uhrich verriet zudem, dass eine zweite Mobilitätsstation in Altenheim beim Busbahnhof in der Lindengasse geplant sei.