Car-Sharing in Schömberg: Stellplätze künftig an der B 27

Der Gemeinderat Schömberg hat entschieden, wo die Stellplätze künftig positioniert werden.
Nachdem in der letzten Gemeinderatssitzung am 4. Februar die endgültige Entscheidung über den Standort der zwei Car-Sharing-Stellplätze der Firma „deer“ – zuständig für Betrieb, Wartung und Stromversorgung – vertagt wurde, fällte der Gemeinderat am Mittwoch eine Entscheidung. Die beiden Stellplätze sollen künftig bei der „Anliegerstraße“ der Schweizer Straße direkt an der B 27 stationiert werden, wo früher eine Telefonzelle stand. Diese Variante setzte sich gegen die zuvor diskutierte Möglichkeit an der Alten Schule am Ende der Badstubengasse durch, die besser sichtbar gewesen wäre.