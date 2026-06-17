Car-Sharing in Maulburg: „Mauli“ steht am Bahnhof bereit

Am Bahnhof Maulburg wurde am Dienstag das erste Car-Sharing-Fahrzeug eingeweiht: Ein Opel Frontera mit Elektroantrieb - von Bürgern in einer Umfrage liebevoll „Mauli“ getauft.

Schon länger habe sich die Gemeinde Maulburg um ein Car-Sharing-Angebot bemüht, sagte Bürgermeisterin Jessica Lang bei der kleinen Feier am Bahnhof. Jetzt hat Maulburg das erste Fahrzeug im Rahmen des landkreisweiten KOMO-Netzwerks zusammen mit dem Anbieter Naturenergie-Sharing aufgestellt: zwei Ladesäulen, eine öffentliche und eine für Sharing-Fahrzeuge reservierte waren am Bahnhof schon vorhanden. Der geräumige Opel Frontera könne gut für Familienausflüge oder große Einkäufe genutzt werden, sagte Sandra Vetterer, im Rathaus Maulburg verantwortlich für das Projekt. In ein bis zwei Wochen werde noch ein Kleinwagen Dacia Spring hinzukommen, ebenfalls mit Elektroantrieb.

Wie das Auto genutzt werden kann Naturenergiesharing betreibt nach eigenen Angaben in ganz Südbaden rund 500 Fahrzeuge, von denen mehr als die Hälfte elektrisch fährt. Im Kreis Lörrach sind es mehr als 70 Autos in 14 Städten und Gemeinden. Im Rahmen des KOMO-Netzwerkes haben sich nun Maulburg, Steinen, Schopfheim, Schönau und Weil am Rhein entschlossen, an acht Standorten neue Sharing-Fahrzeuge aufzustellen. Das Land fördert das Projekt. Im KOMO-Netzwerk arbeiten Städte und Gemeinden aus dem Kreis Lörrach an intelligent verknüpften sowie an nachhaltigen Mobilitätsangeboten wie dem Car-Sharing.

Wer „Mauli“ nutzen will, kann sich online über die Internetseite des Anbieters oder auch per Telefon registrieren lassen. Die Überprüfung des Führerscheins kann ebenfalls online per Video-Chat erledigt werden oder im Rathaus beim Bürgerbüro. Gebucht wird das Auto per App, über die Internetseite oder am Telefon. Abgerechnet wird transparent nach gefahrenen Kilometern und der Nutzungsdauer in Stunden. Am Ende der Fahrt wird das Auto wieder auf dem reservierten Parkplatz am Bahnhof abgestellt, an die Ladesäule angeschlossen und steht für den nächsten Nutzer bereit. So beschrieb Nils Brendlin-Hösch, Geschäftsführer von Naturenergie-Sharing, die Abläufe.

Car-Sharing im ländlichen Raum

Er skizzierte, wie Car-Sharing im ländlichen Raum funktionieren kann: Naturenergie-Sharing stelle an jedem Standort – wie in Maulburg – mindestens zwei Fahrzeuge auf, damit möglichst immer eines zur Nutzung bereit stehe. Im Wiesental seien in Zukunft alle Orte von Lörrach bis Zell mit Car-Sharing-Angeboten abgedeckt - auch das trage zur Attraktivität bei. Die Gemeinde wolle in Zukunft die Sharing-Fahrzeuge für Dienstfahrten nutzen, sagte Bürgermeisterin Jessica Lang.

Außerdem hoffte sie, dass das neue Mobilitätsangebot die eine oder andere Familie veranlasst, über die Abschaffung ihres Zweitwagens nachzudenken. Denn wenn ein Auto im Jahr weniger als 10.000 Kilometer gefahren wird, ist das Sharing-Angebot in der Regel finanziell günstiger, hieß es beim Pressegespräch.

Wer „Mauli“ mit seinem Elektroantrieb nutze, könne die Mobilität der Zukunft im Alltag erleben, warb die Bürgermeisterin für das Car-Sharing-Angebot in der Gemeinde. Der „Frontera“ habe eine Reichweite von fast 300 Kilometern, informierte Brendlin-Hösch. Bei längeren Fahrten empfahl er, einen Zwischenstopp an einer Schnell-Ladesäule einzuplanen. Mit dem Ladechip, der in jedem Auto vorhanden sei, könne man 95 Prozent aller Säulen in Deutschland sowie Lade-Infrastruktur in ganz Europa nutzen.