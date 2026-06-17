Car-Sharing in Maulburg: „Mauli“ steht am Bahnhof bereit

Am Bahnhof Maulburg wurde am Dienstag das erste Car-Sharing-Fahrzeug eingeweiht: Ein Opel Frontera mit Elektroantrieb - von Bürgern in einer Umfrage liebevoll „Mauli“ getauft.
Schon länger habe sich die Gemeinde Maulburg um ein Car-Sharing-Angebot bemüht, sagte Bürgermeisterin Jessica Lang bei der kleinen Feier am Bahnhof. Jetzt hat Maulburg das erste Fahrzeug im Rahmen des landkreisweiten KOMO-Netzwerks zusammen mit dem Anbieter Naturenergie-Sharing aufgestellt: zwei Ladesäulen, eine öffentliche und eine für Sharing-Fahrzeuge reservierte waren am Bahnhof schon vorhanden. Der geräumige Opel Frontera könne gut für Familienausflüge oder große Einkäufe genutzt werden, sagte Sandra Vetterer, im Rathaus Maulburg verantwortlich für das Projekt. In ein bis zwei Wochen werde noch ein Kleinwagen Dacia Spring hinzukommen, ebenfalls mit Elektroantrieb.