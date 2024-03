CAR-PORT in Deißlingen

1 Harald Buhlinger übergibt das Unternehmen an Sohn David Buhlinger (links), Tochter Mirjam Best und Schwiegersohn Dominik Best (rechts). Foto: Reinhardt

Eine Ära geht beim Autohaus CAR-PORT in Deißlingen zu Ende. Harald Buhlinger übergibt sein Lebenswerk nun in jüngere Hände.









Seine Kinder, Mirjam Best, David Buhlinger und Dominik Best, sein Schwiegersohn, treten die Nachfolge an.