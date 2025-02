Capitol in Schwenningen: Wo die Comedy-Stars ein- und ausgehen

Capitol in Schwenningen

1 Zwei Männer mit guter Laune: Joshua (rechts) und Benjamin Zivkovic freuen sich über die gute Auslastung des Capitols. Gemeinsam mit ihrem Vater Sascha haben sie mit dem Haus künftig noch viel vor. Foto: Daniela Schneider

Familiär ist Trumpf: Ins Schwenninger Capitol kommen Künstler und Gäste gleichermaßen gerne. Warum das klappt und was sie mit ihrem Haus noch so alles vorhaben, das berichten Sascha Zivkovic und seine Söhne im Gespräch mit der Redaktion.









Wie läuft’s im Capitol in Schwenningen? „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Inhaber Sascha Zivkovic. Das Lächeln in seinem Gesicht unterstreicht das und seine beiden Söhne Joshua und Benjamin tun es ihm da gleich. Kein Zweifel: Die drei Männer sind glücklich, wie gut ihr Konzept bei den Gästen ankommt. Fast 75 Prozent Auslastung – mit diesem Wert für ihre Location sind sie happy und auch mit den Rückmeldungen, die sie von Künstlerinnen und Künstlern ebenso bekommen wie vom Publikum.Erst recht ist das übrigens der Fall, wenn man bedenkt, mit welchen Zahlen sie 2020 mit ihren Veranstaltungen hier angefangen haben. Zehn Prozent Auslastung waren es da zu Beginn, wie sich Sascha Zivkovic eher ungern erinnert, zumal diese Anfänge mitten in die Corona-Zeit fielen.