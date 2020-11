Capitol in Schwenningen Veranstalter sagt Programm komplett ab

Ob im Dezember tatsächlich wieder die Pforten von Theatern geöffnet werden, ist aktuell unklar. Deshalb lieber im Rahmen der eigenen Handlungsmöglichkeiten Sicherheit schaffen. "Wir brauchen als Veranstalter einen Vorlauf für die Events", so Raatz aktuell gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Als Beispiel nennt er die Plakatierung. Diese müsse ja mehrere Wochen im Vorhinein bereits erfolgen. Sei unklar, ob die Veranstaltung dann nicht doch abgesagt werden müsse, käme das Ganze in eine Schräglage.

Events fallen aus

Dann lieber gleich absagen - besonders weh tut ihm die Streichung einer Veranstaltung, welche bereits in dieser Woche am 6. und 7. November stattgefunden hätte: der "Dichterwettstreit-deluxe-Poetry-Slam Villingen-Schwenningen". Moderiert hätte ihn Raatz selbst. Sogar ausverkauft sei er jetzt schon gewesen. Und auch fünf weitere Termine, die bis Februar 2021 hätten stattfinden sollen, sind nun abgesagt.

Trotz der nun erfolgten neuerlichen Streichung eines ganzen Programms sind Capitol-Geschäftsführer Sascha Zivkovic und Kleinkunst-Programmleiter Elias Raatz nicht sauer auf die Entscheidungen. Die Enttäuschung ist zwar groß, dennoch findet man bei den beiden großes Verständnis für die neuerlichen, von der Politik angeordneten Maßnahmen. Wenn sie helfen, die Pandemie in den Griff zu bekommen, seien sie richtig. Im Vergleich zu vielen anderen Staaten schaffe es Deutschland bislang mit umsichtigem Handeln die Corona-Zahlen in einem erträglichen Maß zu halten. Was sich Elias Raatz allerdings persönlich von den politisch Verantwortlichen wünscht, sind solche Vorgaben, welche eine bessere Planbarkeit erlaubten. Auch stellt er die Frage, ob Theater tatsächlich solch gefährliche Infektionsherde seien. Für die Wintersaison hätte man im Capitol angesichts der ja geltenden Corona-Schutzregeln ehedem nur maximal 80 Personen eingelassen und jede zweite Sitzreihe gesperrt.

Künstler müssen kämpfen

Härter als das Capitol trifft es viele Künstler. Auch Raatz hat in den Programmabsagen bei Künstlern und deren Agenturen ausgeprägte Frustration erlebt.

Viele Events müssten von Veranstaltern nicht nur verschoben werden, sondern komplett absagt. Dies treffe so manchen Künstler sehr hart und erschüttere dessen finanzielle Basis. Mit viel Mühe hat der 1997 in Schwenningen Geborene und an der Universität Tübingen Medienwissenschaft Studierende nun wieder ein neues Programm für die Frühjahrs- und Sommerspielzeit des kommenden Jahres ab März 2021 ausgearbeitet und organisiert. In der Hoffnung, dass diese Veranstaltungen dann stattfinden können.

Das neue Programm für die Spielzeit 2021/22 soll am Samstag, 20. März, mit Tim Beckers "Tanz der Puppen" starten. Weiter geht es am Sonntag, 18. April, mit Christopher Köhler und seinem Programm "Große Klappe, Tricks dahinter!" Für Samstag, 8. Mai, ist Kabarettistin Katalyn Hühnerfeld mit "Krone der SchRöpfung!" eingeplant und am Samstag, 12. Juni, Hennes Bender mit "Ich hab nur zwei Hände!".

Ob Programm stattfinden kann, ist unklar

Nach der Sommerpause soll die Herbst- und Winterspielzeit 2021/22 mit der Eröffnung der "3C", dem "Capitol Cleinkunst Clash" starten. Hierbei will am Samstag, 18. September, Elias Raatz die Moderation übernehmen. Für den 9. Oktober ist Markus Barth mit dessen Programm "Haha... Moment, was?" eingeladen und den bereits für dieses Jahr eingeplanten Fatih Çevikkollu mit dem Programm "FatihMorgana" wird das Publikum am 29. Oktober erleben können. Daruf folgt am 4. Dezember Christine Prayon mit "Abschiedstour".

Am 15. Januar 2022 soll Nora Boeckler mit ihrem neuen Programm auftreten. Am 26. März schauen "Die Magier 3.0" um Christopher Köhler, Marco Weissenberg und Lars Ruth mit ihrer Comedy Magic Show in der Neckarstadt vorbei. Und zum Abschluss der Herbst- und Wintersaison dann am 7. April Stefan Waghubinger mit "Ich sag’s jetzt nur zu Ihnen".

Ob das nun neu aufgesetzte Programm mit vielen bundesweit bekannten Namen aus der Kabarettszene allerdings tatsächlich stattfinden kann, ist aufgrund der aktuellen Lage unklar.