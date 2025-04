Cantus iuvenis gibt Konzert in Winterlingen: Auf die Weltpremiere folgen Frühlingsgefühle

Sein Frühjahrskonzert gibt der Chor „cantus iuvenis“ am Sonntag, 18. Mai, ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Winterlingen.

„Hoffnung – Glaube – Schöpfung“ lautet das Thema beim großen Frühjahrskonzert des gemischten Chores „cantus iuvenis“ mit dem Kinderchor „Cantolino“ in die evangelische Kirche Winterlingen. Die Chor-Kinder eröffnen das Konzert mit den Liedern „Die Antwort mein Freund“ sowie „Ich schenk dir einen Regenbogen“. Letzteres wird unter anderem alle Mütter ansprechen, die sonntags zuvor den Muttertag feiern durften.

Oliver Geiger komponiert

Im Programm des Erwachsenenchores werden die Besucher passende Lieder zu drei Themen hören. „Bridge Over Troubled Water“ von Paul Simon macht Hoffnung, die derzeit doch sehr turbulente Welt besser zu meistern. Dazu passt auch das Stück „Angel“ von Sarah McLachlan, ebenso wie Richard Rodgers‘ lyrischer Song „You’ll Never Walk Alone“.

Lesen Sie auch

Eigens für dieses Konzert hat Chorleiter Oliver Geiger das Stück „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ komponiert, des zum Thema Glaube bestens passt. Im dritten Teil des Konzerts wollen die Sängerinnen und Sänger die Konzertgäste „in die wunderbare Schöpfung der Natur entführen“, wie es in der Ankündigung heißt. Was passt dazu besser als das Stück „What A Wonderful World“, von dem Chorleiter Oliver Geiger ebenfalls eigens für den Chor eine Version mit Klavierbegleitung geschaffen hat.

Vom bekannten englischen Komponisten John Rutter interpretieren die beiden Chöre ein Stück und besingen die wunderbare Natur mit „Look At The World“ in der deutschen Fassung: „Schau auf die Welt“. Diese als Inspiration gedachte Aufforderung ist zugleich der Konzertmotto. Bereichert wird das Konzert von Orgelstücken, die Oliver Geiger auf der Kirchenorgel spielt. Eines davon ist eine Eigenkomposition, die erst im Februar in Truchtelfingen uraufgeführt worden war. Das Piano spielt Timea Böhm-Grebur. Pfarrer Ernst Nestele ist mit Lesungen am Konzert beteiligt. Den Kinderchor leiten Britta Neher und Lisa Nädelin.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 18. Mai, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Winterlingen statt. Der Eintritt ist frei. Der Chor freut sich über eine Spende.