Cannabisanbau in Grosselfingen: Flucht „wie im größten Actionfilm“ – 37-Jähriger verurteilt

Cannabis angebaut, fahrlässig gefährlich im Straßenverkehr unterwegs: Strafe für einen 37-Jährigen aus Grosselfingen und einen 32-Jährigen aus einem Bisinger Teilort.

Der als Zeuge geladene Polizeibeamte hat die Verfolgungsjagd noch in guter Erinnerung: „Eine Fahrt wie im größten Actionfilm“ habe der Hauptangeklagte hingelegt. „Enthemmt und rücksichtslos“ sei er unterwegs gewesen. Dass der 37-Jährige dabei (ohne es zu bemerken!) ein Rehkitz überfahren hat… „in der Stadt hätte das auch eine alte Frau sein können“, sagte der Polizist in der Verhandlung am Hechinger Amtsgericht vor Richterin Dr. Karin Laub aus. In der Stadt aber hat die bereits knapp vier Jahre zurückliegende Fahrt nicht stattgefunden – sondern nahe der Erdbeerfelder in Grosselfingen.​

Durch dichtes Gestrüpp​ „Auf Streife“ hatten der Erste Polizeihauptmeister und dessen Kollegin den Angeklagten „entdeckt“, Auto fahrend, seinen 32-jährigen Freund aus Jugendtagen auf dem Beifahrersitz. Als der Grosselfinger seinerseits auf die Polizei aufmerksam wurde, gab er ordentlich Gas und versuchte zu flüchten. „Sehr gefährlich“ sei das gewesen, erklärte der Polizeibeamte, weil die Straße nicht nur sehr schmal ist, sondern dazu in einem schlechten Zustand. Als der 37-Jährige schließlich mitten hinein in den nahen Wald fuhr, durch dichtes Gestrüpp und Bäume touchierend, stoppte die Streife die Verfolgung – um sie zu Fuß fortzusetzen.

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​Alsbald stießen die Beamten auf das Fluchtauto: Ein Baumstumpf hatte es ausgebremst. Nur unweit des Unfallorts wurden die beiden jungen Männer – wie durch ein Wunder nur leicht beziehungsweise gar nicht verletzt – gestellt und festgenommen.​

Zu keinem Zeitpunkt aggressiv​

Ein erster Blick in deren Fahrzeug hatte derweil eindeutig darauf schließen lassen, dass sie wohl Cannabis-Reste hatten entsorgen wollen – in berauschtem Zustand. Apropos: Beide Männer seien nach ihrer Festnahme weder aggressiv noch gewalttätig aufgetreten. Im Gegenteil: Ganz ruhig seien sie gewesen, der Fahrer „total fertig und müde – aber klar“.​

Der Festnahme folgten Hausdurchsuchungen. Hier wurde die Polizei beim älteren der beiden Angeklagten in großer Menge fündig; bei dessen Freund wurde Marihuana in sehr viel kleinerem Umfang sichergestellt. Vor allem aber wurde bei dem 37-Jährigen eine regelrechte Cannabis-Plantage im Obergeschoss seines Hauses entdeckt.​

Den Freund in Schutz genommen​

Vor Gericht räumte der Hauptangeklagte sowohl die Fluchtfahrt als auch den Anbau und Besitz von Cannabis ein. Seinen Freund, dem der Besitz und Konsum sowie die Beihilfe zur Cannabis-Aufzucht vorgeworfen wurde, nahm er in Schutz: Weder habe der ihm helfen wollen, im Wald Cannabis-Reste zu entsorgen, noch habe er ihn in irgendeiner Form beim „Gras“-Anbau unterstützt. Zu diesem Schluss waren die Ermittler gekommen, weil auf dessen Namen 150 Liter Pflanzenerde geliefert worden waren – bei ihm gefunden wurde sie allerdings nicht.​

Der 32-Jährige ließ über seinen Verteidiger Frank Röthemeyer bestätigen, Cannabis besessen und konsumiert zu haben – mehr aber sei ihm nicht vorzuwerfen. Und: Seit dem Vorfall vor inzwischen knapp vier Jahren habe er nie mehr Drogen angerührt. Sein Freund nach eigener Aussage übrigens auch nicht.

​Der Unterschied nur: Der ältere Angeklagte, Vater eines neunjährigen Kindes, ist bereits mehrfach straffällig geworden; zudem war er schon in jungen Jahren drogen- und spielsüchtig. Eine Therapie hat ihn über Jahre clean werden lassen – dann kam der Rückfall. Eine solche „Karriere“ hat der jüngere Beschuldigte nicht gemacht, auch mit dem Gesetz ist er noch nie in Berührung gekommen. Was die beiden Männer wiederum eint: Beide sind seit vielen Jahren in beruflicher Festanstellung.​

„Außergewöhnlich gefährlich“​

Staatsanwältin Nadine Joneitis warf dem 37-jährigen Angeklagten vor, „im Drogenrausch“ und „total fahruntüchtig“ gewesen zu sein, als er sein Auto am Tatabend bewegte. „Außergewöhnlich gefährlich“ sei das gewesen. Unstrittig nannte sie dessen unerlaubten Cannabis-Anbau und -Besitz. In Summe forderte sie eine zehnmonatige Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung – wobei, mit Blick auf die lange Verfahrensdauer und -verzögerung, ein Monat bereits als vollstreckt gelten soll.​

Für den jüngeren Freund sah die Staatsanwältin den Vorwurf der Beihilfe nicht nachgewiesen, weshalb er davon freizusprechen sei. Für den unerlaubten Cannabis-Besitz aber wollte sie ihn mit einer Geldstrafe von 110 Tagessätzen à 80 Euro bestraft wissen (und auch hier sollten zehn Tagessätze als vollstreckt abgezogen werden).​

Verteidiger nicht einig​

Dessen Verteidiger Röthemeyer nannte diese Summe „vollkommen überzogen“. Auch plädierte er dafür, „die legale Menge an Cannabis, die man besitzen darf, auszuscheiden aus dem Strafmaß“. Dann bliebe nur noch eine geringe Grammzahl übrig, die sich „am unteren Rand“ bewege. Er forderte 40 Tagessätze (davon zehn bereits vollstreckt) à 70 Euro.

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​Harald Schwabenthan, Verteidiger des Hauptangeklagten, konnte sich mit der Forderung der Staatsanwältin für seine Mandanten „anfreunden“. Denn: „Die Entsorgungsfahrt wurde zur Fluchtfahrt – da gibt es nichts zu beschönigen.“ Wie auch die übrigen Vorwürfe unstrittig seien.​

Letzte Chance​

Richterin Karin Laub schließlich folgte in ihrem Urteil der Forderung von Nadine Joneitis für den 37-Jährigen, dem sie mit auf den Weg gab: „Sie sind massiv suchtgefährdet. Im Moment haben Sie es im Griff, trotzdem habe ich das Gefühl: Sie müssen aufpassen.“ Vor allem für sein Kind möge er ein „fitter Vater, ein präsenter Vater“ bleiben. Ein Rückfall könne zu einer extremen Last für Kinder werden: „Das ist Ihre letzte Chance. Das ist Ihre Verantwortung jetzt.“​

Den 32-Jährigen verurteilte die Richterin zu 90 Tagessätzen à 75 Euro (zehn davon bereits vollstreckt). Denn, widersprach sie dessen Rechtsbeistand: „60 Gramm Freigrenze rauszunehmen aus dem Strafmaß? Das sehen wir anders.“ Nämlich: Ab 60 Gramm sei von einer Straftat zu sprechen; sichergestellt wurden 76 Gramm mit einem THC-Gehalt von 11,2 Prozent.​