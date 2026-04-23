Cannabisanbau in Grosselfingen: Flucht „wie im größten Actionfilm“ – 37-Jähriger verurteilt

Cannabis angebaut, fahrlässig gefährlich im Straßenverkehr unterwegs: Strafe für einen 37-Jährigen aus Grosselfingen und einen 32-Jährigen aus einem Bisinger Teilort.
Der als Zeuge geladene Polizeibeamte hat die Verfolgungsjagd noch in guter Erinnerung: „Eine Fahrt wie im größten Actionfilm“ habe der Hauptangeklagte hingelegt. „Enthemmt und rücksichtslos“ sei er unterwegs gewesen. Dass der 37-Jährige dabei (ohne es zu bemerken!) ein Rehkitz überfahren hat… „in der Stadt hätte das auch eine alte Frau sein können“, sagte der Polizist in der Verhandlung am Hechinger Amtsgericht vor Richterin Dr. Karin Laub aus. In der Stadt aber hat die bereits knapp vier Jahre zurückliegende Fahrt nicht stattgefunden – sondern nahe der Erdbeerfelder in Grosselfingen.