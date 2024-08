Im April dieses Jahres wurde Cannabis teillegalisiert. Dennoch bleibt die Gefahr einer Abhängigkeit. In Deutschland wird mit der epidemiologischen Suchtsurvey seit Jahrzehnten durch Befragungen der Konsum von psychoaktiven Substanzen in der Bevölkerung untersucht.

Demnach wurde Cannabis 2021 unter den illegalen Drogen mit 8,8 Prozent am häufigsten konsumiert. Ein problematischer Konsum wurde von 2,5 Prozent der Befragten (1,3 Millionen) angegeben, häufiger von Männern als von Frauen.

Lesen Sie auch

Im Landkreis Rottweil begaben sich laut einer Auswertung der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg 2022 rund 140 AOK-Versicherte aufgrund einer Cannabisabhängigkeit in ärztliche Behandlung. Die Behandlungszahlen sind zwischen 2018 und 2022 leicht gestiegen und liegen mit einem durchschnittlichen Zuwachs von rund 1,3 Prozent pro Jahr deutlich unter dem Landesschnitt von circa 5,6 Prozent.

Dunkelziffer höher

Bei den Zahlen ist jedoch zu beachten, dass nur Versicherte der Gesundheitskasse ermittelt werden konnten, die einen Arzt aufsuchten. Die Dunkelziffer könnte deutlich höher liegen.

„Im Jahr 2008 gab jeder zwanzigste 18 bis 25-jährige Mann an, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. 2021 war es bereits etwa jeder achte“, kommentiert Alexandra Isaksson, Fachärztin für Psychiatrie bei der AOK Baden-Württemberg, die Ergebnisse der epidemiologischem Suchtsurvey. „In der Gruppe der Jugendlichen sind langfristig Anstiege beim Cannabiskonsum festzustellen, die bei jungen Erwachsenen etwas geringer ausfallen“, so die Ärztin weiter.

Von einer Cannabisabhängigkeit spricht man, wenn ein zwanghaftes Verlangen nach der Droge besteht und sie weiter konsumiert wird, obwohl bereits negative Auswirkungen eingetreten sind. Eine verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich der Konsummenge, eine Gewöhnung an die Wirkung mit Steigerung der Menge und die Vernachlässigung anderer Interessen und Verpflichtungen gehören zu den Merkmalen einer Abhängigkeit.

„Bei Beendigung des Cannabiskonsums können auch Entzugssymptome auftreten“, so Alexandra Isaksson. Risikofaktoren für die Entwicklung einer Abhängigkeit seien männliches Geschlecht, ein früher Beginn und häufiger Konsum.

Entspannung nur kurzfristig

Es gibt laut Pressemitteilung der AOK verschiedene psychoaktiv wirksame Bestandteile im Cannabis – der bekannteste ist das Cannabinoid Tetrahydrocannabinol (THC). „Die Wirkung ist individuell unterschiedlich und abhängig von der Konsumart und -erfahrung sowie Menge und Stärke des konsumierten THCs“, erläutert die AOK-Ärztin. Cannabis könne kurzfristig die Stimmung heben, entspannen und beruhigen, zu veränderten optischen und akustischen Wahrnehmungen führen sowie die Aufmerksamkeits- und Gedächtnisleistung herabsetzen. „Cannabiskonsum beeinträchtigt auch die Reaktionsfähigkeit und führt zu einem erhöhten Unfallrisiko“, so Isaksson weiter.

Risiko für Psychosen erhöht

Etwa neun Prozent aller Cannabiskonsumenten entwickelt eine Abhängigkeit. Wenn der Beginn bereits im Jugendalter liegt, steigt dieser Wert sogar auf 17 Prozent.

Durch regelmäßigen und häufigen Cannabiskonsum sind die Aufmerksamkeit, die Lern- und Erinnerungsleistungen sowie die Fähigkeit, Probleme zu lösen, beeinträchtigt. Langzeitstudien haben laut Pressemitteilung gezeigt, dass ein regelmäßiger Konsum über längere Zeiträume in der Jugend zu strukturellen Hirnveränderungen führen kann. Hierbei spielt auch die Menge eine Rolle.

Durch Cannabis erhöht sich das Risiko für Psychosen, Angststörungen und Depressionen. Hierbei gilt: Je intensiver der Konsum, desto höher ist das Risiko. „Psychosoziale Folge kann ein geringerer Bildungserfolg sein, insbesondere bei Beginn in der frühen Jugend über Jahre hinweg“, so Alexandra Isaksson.

Hier gibt es Hilfe

Als erster Schritt zur Hilfe sei es wichtig, sich des eigenen Konsummusters bewusst zu werden. Das heißt zu wissen, in welchen Situationen was und wie viel konsumiert wird. Dabei hilft zum Beispiel der „Cannabis-Check“ (www.drugcom.de/tests/selbsttests/cannabis-check). Bei der Konsumreduzierung unterstützt das kostenfreie und anonyme Online-Verhaltensänderungsprogramm „Quit the Shit“ (www.quit-the-shit.net).

Ansprechpartner bei Verdacht auf eine Cannabisabhängigkeit kann der Hausarzt, eine Suchtberatungsstelle oder eine suchtmedizinische Ambulanz sein. Eine hilfreiche Anlaufstelle sei auch das Beratungstelefon der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. „Je nach Ausprägung der Abhängigkeit kommt eine ambulante oder stationäre Entzugs- und Entwöhnungsbehandlung in Frage“, so Alexandra Isaksson. Im Rahmen der Behandlung werde die Motivation für eine Drogenabstinenz gestärkt und Strategien zur Rückfallprophylaxe erlernt.