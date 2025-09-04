Cannabis im Landkreis Lörrach: Cannabis-Gesetz sorgt bei der Lörracher Justiz für viel Mehrarbeit

Welche Folgen die Teillegalisierung für die Staatsanwaltschaft in Lörrach hatte.
Das neue Cannabis-Gesetz ist seit April 2024 in Kraft. Von der Teillegalisierung haben viele Straftäter im Land profitiert, für die Justiz sorgte das neue Gesetz aber für Mehrarbeit und reichlich Überstunden. Allein im Bereich der Staatsanwaltschaft Freiburg – Zweigstelle Lörrach – mussten von den bis zum Inkrafttreten des Gesetzes bereits rechtskräftig abgeurteilten, aber noch nicht vollständig vollstreckten Verfahren mehr als 1000 Fälle überprüft werden, wie Erster Staatsanwalt Michael Jahn auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt.