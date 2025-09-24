Cannabis-Gesetz der Ampel: Die ersten Studien sprechen für das Cannabis-Gesetz

Noch ist es sehr früh für eine Bilanz. Doch es zeichnet sich ab, dass die Drogenpolitik der Ampel nicht zu mehr Konsum geführt hat
Es ist eine Besonderheit der deutschen Debatten über Drogenpolitik, dass ein eigentliches Nebenthema – was nicht verharmlosend gemeint ist – wie der Cannabiskonsum regelmäßig zu den hitzigsten Debatten führt. Das dürfte auch bei dem bald erwarteten Evaluationsbericht zur Teillegalisierung wieder so sein. Es wäre gut, wenn sich dieser Streit über die Ampelreform einmal ausnahmsweise an Fakten orientierte.