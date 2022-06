1 Schmierereien, Müll, Sachbeschädigungen und Drogenkonsum an der Grundschule Salzstetten. Am "runden Tisch" soll ein Maßnahmenpaket geschnürt werden, bevor über den Einsatz von Videoüberwachung weiter diskutiert wird. Foto: Wagner

Waldachtal-Salzstetten - Der Ortschaftsrat Salzstetten setzte sich damit auseinander, wie mit der Anhäufung der Vandalismusschäden und den Verunreinigungen an der Grundschule Salzstetten umgegangen werden soll.

An der Grundschule Waldachtal ereigneten sich ähnliche Vorfälle, woraufhin dort nun Überwachungskameras eingesetzt werden sollen. Ortsvorsteher Friedrich Hassel stellte in seinem Gremium zur Diskussion, ob dies auch an der Grundschule Salzstetten so gehandhabt werden soll. Der kommissarische Schulleiter Wolfgang Groß wandte sich bereits im vergangenen Monat schriftlich an das Gremium und nahm auf die Einladung von Hassel an der jüngsten Sitzung persönlich teil.

Diskussion über Kameras

Am 19. Mai teilte Groß schriftlich Hassel mit: "Mir wurde über den Bauhof mitgeteilt, dass an der Grundschule Waldachtal Videokameras aufgestellt werden und auch im Haushaltsplan Kameras für die Grundschule Salzstetten eingeplant gewesen sind. Jedoch hat anscheinend der Ortschaftsrat Salzstetten für die Grundschule Salzstetten dem nicht zugestimmt. Leider wurden wir zu diesem Thema, das die Schulleitung und die Kindergartenleitung ebenfalls betreffen würde, nicht angehört beziehungsweise ins Boot geholt. Dies bedauere ich sehr."

Des Weiteren teilte Groß mit, dass an dem Wochenende vom 14. bis 15. Mai auf dem Pausenhof unerlaubt mehrere Autos vorgefahren seien und Alkohol und Zigaretten auf dem Schulgelände konsumiert wurden, was ein Nachbar beobachtetet haben soll. "Es lagen wieder Müll und Zigarettenstummel verteilt, an Orten, an denen Kinder spielen. Auch unsere Schulordnung verbietet das Rauchen und konsumieren von alkoholischen Getränken auf dem Schulgelände. Diese ist für alle Besucher ersichtlich aufgehängt", so Groß.

Vorfall in der Nacht

Ein weiterer Vorfall soll sich in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai ereignet haben: "Als meine Kolleginnen und ich an der Schule morgens angekommen sind, wurden wir bereits von Schülern empfangen. Diese zeigten uns auf den Sitzsteinen verrichtete große Notdurft und Müll, der außen herum lag. Meistens nach dem Wochenende können die Schüler und das Reinigungspersonal Müll und kaputte Flaschen aufsammeln und entsorgen."

Ortsvorsteher Hassel teilte Groß mit, dass im Salzstetter Gremium tatsächlich keine Beratung hinsichtlich der Anschaffung und Installation von Überwachungskameras für die örtliche Grundschule stattgefunden hat. Darüber sei jedoch im Rahmen einer Klausurtagung des Gemeinderats gesprochen und die entsprechenden finanziellen Mittel im Haushalt der Gemeinde eingeplant worden. Hierbei handele es sich schließlich um eine Angelegenheit des Schulträgers und liege somit im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde, wie Bürgermeisterin Annick Grassi Ortsvorsteher Hassel mitgeteilt haben soll.

Das mildeste Mittel?

"Die Sache ist jedenfalls entsetzlich. Wir müssen das schnellstmöglich lösen. Eine Sauerei", gab sich Hassel über die nächtlichen Ereignisse an der Grundschule entsetzt. Dennoch hinterfragte Hassel, ob der Einsatz von Überwachungskameras das mildeste Mittel sei. Einige präventive Aspekte würden definitiv dafür sprechen, jedoch: "Jede Münze hat zwei Seiten." Zwar habe der Einsatz von Videoaufzeichnungen eine abschreckende Wirkung, jedoch sei diese Form der Überwachung nicht gut für die Entwicklung der Grundschüler.

Bevor das Gremium in die Beratung einstieg, durfte Groß nochmals persönlich die Ereignisse im Detail erörtern. Immer öfter herrsche auf dem Schulhof nächtlich Narrenfreiheit. So sei im Winter letzten Jahres auf dem Grundstück gezündelt worden, Mülleimer wurden durch Tritte aus ihren Halterungen gelöst und die vermeintlichen Übeltäter haben ihr Revier mit Schmierereien auf einer der Säulen abgesteckt. "Die Vorfälle ereignen sich nur nach der Schule, vor allem am Wochenende", stellte Groß fest. Eines Tages sei ein gewisser süßlicher Geruch im Schulhaus wahrgenommen worden. Scheinbar "chillen" die nächtlichen Besucher gerne in der Nähe der Ansaugung der Lüftungsanlage, wodurch der Rauch in das Gebäude gelangte. "Das waren definitiv keine Zigaretten, die dort konsumiert wurden", stellte Groß hinsichtlich des süßlichen Geruchs fest. Offensichtlich spielte er auf den Konsum von Cannabis an.

Weitere Bedenken

Groß äußerte aufgrund der Vorkommnisse Bedenken, dass auch die Basketballkörbe, welche auf dem Hartplatz installiert werden sollen, den nächtlichen Vandalen zum Opfer fallen könnten. Aus diesem Grund habe die Schule auch ihr Hochbeet für Schüler mit Rollen ausgestattet, damit dieses Nachts sicher im Schulhaus untergebracht werden kann. "Das Gelände ist leider schwer einsichtig", weshalb sich die nächtlichen Besucher unbeobachtet fühlen, stellte Groß fest.

Damit sich wiederum die Schüler nicht während der Schulzeit beobachtet fühlen, könnte das Überwachungssystem erst nach dem Schulbetrieb eingesetzt werden. Technisch würde dies eine Herausforderung wegen der mageren Beleuchtung, vermutete Simon Essig. Groß teilte mit, dass die Beleuchtung bewusst schwächer ist, damit das Gelände nicht noch mehr zum nächtlichen Abhängen einlädt. Bernd Schittenhelm hatte Bedenken, dass eine Kamera nur einen begrenzten Bereich abdecken könnte.

Geräte mit Nachtsicht

Beides ist nicht zwangsläufig der Fall. Moderne Kamerasysteme verfügen sowohl über Nachtsichtfunktionen und können automatisch schwenken und Personen nachverfolgen. Essig plädierte dafür, wie in größeren Städten üblich, die Delikte dem Ordnungsamt zu melden. "Das wäre das mildeste Mittel", stellte Hassel fest. Das Lehrerkollegium stehe jedenfalls geschlossen hinter der Anschaffung eines Überwachungssystems, wie Groß durchblicken ließ. Marcel Schuh sprach sich dafür aus, zuerst mildere Mittel einzusetzen. Hilfreich könnte ein Streetworker oder die Einbindung des Gemeindevollzugsdienstes (GVD) sein.

Hassel stellte zusammenfassend fest, dass sein Gremium zunächst am runden Tisch Lösungen erarbeiten will. An diesem sollen Vertreter der Schule und des Kindergartens, der Kommune, des GVD und Beamte des zuständigen Polizeireviers Platz nehmen, um ein Maßnahmenpaket zu schnüren. Der Einsatz eines Überwachungssystems ist jedoch nicht ausgeschlossen, sofern die mildesten Mittel keine Wirkung zeigen.

